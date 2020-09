Don Alfonso Espinosa de los Monteros es tendencia en redes por su regreso a la pantalla

Tras cinco meses de estricto confinamiento por la pandemia del coronavirus, Don Alfonso Espinosa de los Monteros regresó a la pantalla de Ecuavisa. La noche de este 31 de agosto, el presentador de noticias lidera las tendencias de Twitter en Ecuador.

"Fui considerado sujeto de alto riesgo y por disposición médica tuve que acogerme al confinio. La amenaza no ha terminado pero yo no podía seguir alejado del oficio al que me he aferrado toda mi vida", fueron las palabras de Don Alfonso de 78 años, quien obtuvo en 2014 el Récord Guiness como anchor de noticias con más años al aire ininterrumpidamente.

"Estoy aquí para ser una voz orientadora, que cree confianza y aliente el espíritu de lucha que tenemos que sostener en alto los ecuatorianos", dijo Don Alfonso en su mensaje a los televidentes.

También se refirió a la situación actual que vive el país en cuanto al golpe que ha dejado la pandemia en Ecuador y el mundo. "La pandemia ha dejado al descubierto una crisis moral insostenible, una debacle económica y una angustia generalizada que anula toda esperanza".

Al mencionar los comicios de 2021, Don Alfonso dijo que "la campaña electoral prácticamente ha comenzado con casi 20 aspirantes presidenciales. Tantos candidatos que a los ecuatorianos nos cuesta buscar la unidad de esfuerzos y de objetivos nacionales para salir adelante (…) Muchos candidatos están sobrando, sobre todo los que arrastran cuentas con la justicia y por eso no merecen nuestro voto".

Reacciones en Twitter:

Y sí, #DonAlfonso como si nada… ¿Qué es lo que toma este Señor? Un ejemplo de que el prestigio no se gana de la noche a la mañana… pic.twitter.com/dcbHc0X8B7 — Renán Ordóñez (@RenanOrdonez) September 1, 2020

#DonAlfonso OBVIO IBA A VOLVER, SI SOBREVIVIO A METEORITOS, PANDEMIAS, Y FUE EL PRIMER HUMANO DEL PLANETA

GRANDEEEEEEEEEEEEEEEE — Mickey Politico (@Fausto35222052) September 1, 2020

Relacionados:

Video: