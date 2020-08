"Las mujeres no entienden de fútbol": el indignante comentario de Mauro Viale hacia su compañera

En Argentina se desató la polémica por un comentario del conductor Mauro Viale hacia su compañera Liliana Caruso. En medio de la emisión de un programa en el canal de televisión A24 dijo que "las mujeres no entienden de fútbol", mientras hablaban de la posible salida de Lionel Messi del FC Barcelona.

Viale señaló que si alguien recibe ocho goles se debe ir del equipo, aludiendo a lo sucedido entre el Barça y el Bayern Múnich en la Champions League. Caruso, de su lado, recordó que Messi también ganó todo con el club blaugrana.

A ello, Mauro respondió: "Yo te voy a contar la filosofía de fútbol porque ustedes son mujeres. No entienden de fútbol. Si eres varón, juegas al fútbol, te comes 8 goles, se te terminó la vida. ¿Qué me quiere explicar a mí una mujer lo que es eso?".

MIRA EL VIDEO

A eso, Liliana se defendió diciendo que no tenía nada que ver que ella fuera mujer y que en el futbol femenil también se “comen 8 goles”; sin embargo, Viale no se detuvo y le dijo “una mujer se puede comer 14 goles, no pasa nada”.

Repudio en redes

El comentario de Viale no pasó desapercibido y se viralizó en las redes sociales, con bastantes críticas hacia él. Las imágenes de lo ocurrido le están dando la vuelta al mundo y ya suman más de un millón de reproducciones en Twitter.

Mi solidaridad con @lilianacaruso, víctima de la violencia machista de Mauro Viale.

No nos callamos más! Buenas noches. pic.twitter.com/cuPIdEfHU7 — Luciana Rubinska (@LRubinska) August 27, 2020

Vino Mauro Viale desde la Edad de Piedra y le dijo a Liliana Caruso que “como es mujer no sabe de fútbol”. Mis respetos a Liliana por tener que aguantar la descalificación y el maltrato de su compañero. https://t.co/EOFMH51FPE — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 27, 2020

Increíble como medios acepten a personajes machistas cómo Mauro Viale. Repudiable la forma de dirigirse a su panelista, Liliana Caruso. "vos no sabés de fútbol, sos mujer". pic.twitter.com/3lvl2E8EuR — Facu López (@FaacuLopez__) August 26, 2020

Relacionados: