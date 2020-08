Falleció el padre de Cristian Castro, así reaccionó su madre

Manuel “El Loco” Valdés perdió la batalla contra el cáncer. El comediante murió durante las primeras horas de este viernes 28 de agosto a sus 89 años. Verónica Castro reaccionó a su fallecimiento, ya que fruto de su amor nació el cantante Cristian Castro.

“Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad para que un día tengamos en ti, la paz eterna”, fue el mensaje de la actriz. La también cantante plasmó en la red social de Twitter, la palabra de cariño “MANU”y una pequeña cruz como símbolo de respeto.

El Loco fue diagnosticado con cáncer de piel en 2017. Él se catapultó a la fama gracias al programa “Ensalada de Locos”.

Manuel El Loco Valdés / Internet

Reacción en 2017

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, reveló Valdés a medios de comunicación.

Carrera de El Loco Valdés

Fue conocido por su peculiar personalidad dentro y fuera de cámaras, la cual se distinguió por darle un toque de humor, picardía y hasta cierto punto romper convencionalismos establecidos en los medios en los que ha tenido la oportunidad de participar.

Muchas personas se refieren al estilo sencillo de vida con las particularidades de su estrato pero con la misma humildad y carisma que lo caracteriza. Asimismo era amigo cercano del también comediante y actor Sergio Corona con quien tiene una peculiar tradición: las apuestas durante el clásico de fútbol mexicano.

Dentro de su filmografía participó en más de 60 producciones. Hizo doblaje, teatro y telenovelas. Descanse en paz un referente de la comedia azteca.

