Asamblea solicitará información a Fiscalía por chats entre Romo y Mendoza

La Asamblea anunció que solicitará información a la Fiscalía General de Estado para confirmar o desmentir el supuesto reparto de hospitales a casi 20 asambleístas, luego de que conociera un chat entre la ministra de Gobierno, María Paula Romo y el exlegislador, Daniel Mendoza.

Además no se descarta un proceso de fiscalización contra la funcionaria por los chats en el que se habla de personas y cargos con Mendoza, quien se encuentra en la cárcel de El Inca.

Anoche, el medio digital La Posta publicó una supuesta información directa del exlegislador donde se hace referencia nuevamente a un reparto de hospitales en los que estarían involucrados, él y 18 legisladores. La mayoría serían de Alianza PAIS, dos de la Bancada de Integración Nacional (BIN) , dos de la Bancada de Acción Democrática (BADI). Los mismos han reaccionado y han negado dicha acusación.

“Los cambios que ha habido en el hospital Alfredo Noboa, han sido primero en abril de 2018. La ministra María Paula Romo ingresó en septiembre de 2018. El segundo cambio, en abril de 2020. Les pido de favor averigüen de qué línea es el gerente que se cambió”, indicó Fafo Gavilánez, asambleísta de Alianza PAIS.

En una entrevista para Ecuavisa, el asambleísta César Rohon del Partido Social Cristiano, agregó que la Asamblea tiene que hacer una investigación y conformar una comisión. "Si hay mérito, tiene que ser destituidos, tal como establecen los reglamentos”.

Por otro lado, María Paula Romo no ha negado la existencia de los chats pero indicó que no se está cometiendo ningún delito, pues no ha entregado como cuota política hospitales a ningún legislador, político o ciudadano.

Está previsto que la tarde este jueves 27 de agosto de 2020, el Pleno del Legislativo tiene previsto analizar el informe de la Comisión Multipartidista que investigó las denuncias contra Mendoza.

Te puede interesar:

VIDEO EN TENDENCIA: