Shakira le gustaría que Piqué salga del FC Barcelona, ¿esta propuesta los tentaría?

La goleada contra el Bayern de Munich fue la gota que derramó el vaso dentro del club de Cataluña. Messi y Suárez ya no seguirían en el club, pero uno de sus fieles jugadores también podría dar un paso al costado: Gerard Piqué.

A pesar que el nuevo estratega, Koeman, confirmó que Piqué se quedará en el club, la duda sigue pululando en su posible destino. Shakira sería quien estaría también metiendo presión para que su amado acepte la oferta del Inter de Miami, club que le pertenece a David Beckham.

Lo que motiva a Shakira es volver a Miami para librarse de escándalos de impuestos y estar más cerca de su natal Colombia. Hasta el momento, no se hablado de la desvinculación de Piqué del club culé, pero podría existir una alta probabilidad.

Tras el cotejo contra el campeón de la Champions League, un histórico del equipo bávaro también se pronunció. Estamos hablando de Adolfo el 'Tren' Valencia.

“Piqué está preocupado de que Shakira no lo vea jugar y de pronto se pueda separar, eso es como a uno ya no le dan piernas y no hay velocidad tiene que irse, están es robando, gente que no marca, que no le quitan un balón a nadie, cuando se las tiran larga tampoco", soltó.

“Yo de entrenador o presidente del Barça llevaría a cuatro o cinco muchachos del Leipzig, porque son jóvenes de 21 o máximo 23 años, más adelante le servirían, por lo menos Jordi Alba ya no está para jugar, es un tipo que todo el tiempo está lesionado; tampoco ese francés no juega de lateral y cuando se va al ataque es el roto del equipo, sabe atacar, pero no marca”, agregó.

Los medios se han mantenido enfocados por la próxima transferencia de Messi, pero Piqué podría estar dejando el viejo continente para provocar suerte en otras ligas y comenzar a disfrutar de más tiempo en familia.

