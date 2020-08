Cynthia Viteri: "La decisión de que no se abra ningún plantel educativo es inamovible"

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, reaccionó ante la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional que mantiene suspendidas las clases presenciales en todo el territorio nacional pero sí autorizó la aplicación de un plan piloto para el retorno a clases en planteles que cumplan los requisitos del Gobierno.

"La decisión de que no se abra ningún plantel educativo, ni escuela, ni colegio, ni tecnológico, ni universidades es inamovible", así dijo Viteri este 24 de agosto de 2020 en Ecuavisa.

Además, la Alcaldesa enfatizó que: "Plantel que desobedezca esta decisión sencillamente será clausurado y multado. Hay que proteger a los niños, a los jóvenes y a los adultos que se quedan en casa".

Reiteró que en Guayaquil "no habrá plan piloto, ni plan real de regreso a clases presencial durante todo el año lectivo (…) Las clases no se abren en todo el año lectivo".

"Nos ha costado mucho empezar a caminar en esta ciudad. Los planes piloto o los experimentos aquí no se pueden probar. Todos los días estamos con un termómetro midiendo la temperatura para que no se desborde y no suceda de nuevo lo que pasó en marzo y abril de este año. No se debe repetir nunca más ", subrayó Viteri.

Al respecto, el Ministro de Salud, Juan Carlos Zeballos, reaccionó sobre el tema de las clases: "Creo que se puede volver a la actividad educativa bajo los protocolos de bioseguridad. La propuesta de educación es de un día a la semana".

Anteriormente, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, mencionó que se probará el plan general de retorno progresivo y que este tendrá normas diferentes, según el semáforo. "Los niños, durante las primeras semanas, vendrán un solo día a la semana. Eso permite mantener el control sobre el cerco epidemiológico si es que se llega a dar un contagio".

Relacionados:

En video: