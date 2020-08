DC FanDome: película de The Suicide Squad recibe su primer avance y se confirma su cast

Por fin The Suicide Squad obtuvo su primer adelanto, el cual básicamente nos presenta a todos los personajes y a todos los actores y actrices que los representan.Y hay unas cuantas muy buenas sorpresas. Pues no solamente podremos ver a John Cena hacer su aparición, sino que podremos ver a villanos que no han brillado en años.

Dentro de todo lo que tenemos ahora son puros nombres de celebridades y de personajes, pues el primer tráiler no mostró mucho más que eso, pero es suficiente para darnos mucho de qué hablar.

Primero que nada, podremos ver por primera vez en la pantalla grande a King Shark, a quien ya hemos visto previamente en la serie animada de Harley Quinn y sinceramente no podemos esperar a verlo en acción.

YOU. ARE. NOT. READY. But here we go anyway! Buckle up for the ultimate character reveals from @JamesGunn's #TheSuicideSquad. #DCFanDome pic.twitter.com/wje8plaJD3

— The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) August 22, 2020