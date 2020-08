Cuatro pacientes con COVID-19 en Portoviejo tienen la bacteria KPC

Cuatro pacientes con coronavirus que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Especialidades de Portoviejo, Manabí, han adquirido la bacteria KPC. Esta, tiene la capacidad de inactivar los antibióticos.

En un reportaje de la BBC, que fue publicado en el 2014, la bacteria KPC apareció en el año 2000 en Estados Unidos y circula desde el 2010 en Latinoamérica. Corresponde al nombre de Klebsiella pneumoniae carbapenemasa y surge principalmente, en las UCI de los hospitales. Afecta a quienes están internados por un periodo prolongado o a las personas que tienen defensas muy bajas.

En una entrevista para Ecuavisa, Melva Morales, gerenta del Hospital de Portoviejo, indicó que 34 pacientes se encuentra en el UCI incluyendo a estos cuatro pacientes con la bacteria KPC. Los cuales fueron aislados en otro sitio.

Por su parte, Morales indicó que se ha reforzado la desinfección en las salas de cuidados intensivos y en otras áreas. Indicó que las demás zonas no corren riesgo. El presidente de del Colegio de Médicos de la provincia, Nelson Suárez, indicó que esta bacteria no está en el ambiente, "no debe existir pánico por parte de la población, esta bacteria no está en el ambiente como el COVID-19".

El Hospital de Especialidades Portoviejo es el principal punto de atención para pacientes con coronavirus en Manabí. Desde el inicio de la pandemia ha recibido a 4.500 personas contagiadas con COVID-19.

Portoviejo es el cantón de Manabí con más contagios de coronavirus, hoy registró 2,437 casos y la provincia alcanzó los 7881 contagios.

