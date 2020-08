Jerry O'Connell: "Todos necesitamos tener un poco de positividad"

En 2006, cuando se estrenó la película y el libro "El Secreto", las "enseñanzas" de autoayuda de la nueva generación de Rhonda Byrne parecieron tomar el mundo por sorpresa. El mensaje del libro se centró en las leyes de la atracción y en cómo el pensamiento positivo puede ayudar a manifestar las cosas buenas que llegan a tu vida, y muchos lectores y espectadores quedaron cautivados por esa ideología.

Ahora, en un momento que parece ser todo menos positivo, otra adición a la familia de "El Secreto" ha llegado a las pantallas de televisión, y viene en forma de un cuento ficticio y romántico. "El Secreto: Atrévete a soñar" está protagonizada por Katie Holmes, Josh Lucas y Jerry O'Connell, y sigue a Miranda, el personaje de Holmes, mientras hace malabares con ser una madre soltera que trabaja y su relación con su novio algo pesimista, Tucker, interpretado por O'Connell. El personaje de Josh Lucas, Bray, aparece en escena y parece darle la vuelta a su mundo con una amabilidad innata, mostrándole las leyes de la atracción y cómo tu forma de pensar puede cambiar tu vida de una forma u otra.

La historia en sí no es exactamente una que sigue el libro hasta la "T", pero el arco general de la nueva película sigue las mismas pautas. La historia para toda la familia está disponible ahora a través de VOD, y Jerry O'Connell se sentó con Metro para hablar más sobre lo que se necesitó para hacer "El Secreto: Atrévete a soñar".

P: Inicialmente, ¿qué fue lo que le hizo querer unirse a este proyecto en particular?

– Es una gran película romántica de Hollywood, y es un honor ser parte de ella. Sin hacer mucho spoiler, puede que interprete una especie de personaje antisecreto en ella, pero aún así, como actor, sabes que es genial que esté ahí arriba con Katie Holmes que es una gran estrella de cine y con Josh Lucas también. Pero a nivel personal, hace unos 15 años, cuando salió el libro, yo estaba en el trabajo y me quejaba sin parar de uno de mis jefes en particular, uno de los coprotagonistas me dijo que fuera a su camerino y me dio este libro. Al principio, yo estaba como oh Dios, esto va a ser una situación de culto, no necesito esto ahora, por favor, déjame disfrutar de mi negatividad, estoy feliz de ser negativo. Pero me dijo que lo leyera, y realmente me ayudó en un momento profesional difícil de mi vida. A riesgo de sonar demasiado cursi, creo que manifesté ser parte de esta película.

P: ¿Qué puedes decirme sobre tu personaje específicamente?

– Creo que es una especie de persona contra los secretos. Es una persona pesimista y negativa, que es, supongo que un poco como yo en la vida real. Supongo que es por eso que tal vez me han involucrado en esto. Luego, por supuesto, tienes a Josh Lucas que viene y ayuda a Katie Holmes a encontrar una vida mejor a través de las leyes de la atracción, y ella como que tiene que elegir dejarme y terminar con él o no –y he leído algunos de los comentarios, y creo que la gente está muy contenta con su decisión–.

El Secreto: Atrévete a soñar

P: ¿Qué piensas sobre el momento en que esta película se estrenó?

– Se suponía que esta película iba a salir en abril en los cines, y obviamente, eso no va a suceder, así que ahora está en vídeo bajo demanda. Estaba un poco desanimado. Cuando haces una película, quieres ir al multicine con tu familia y verte en la pantalla grande, pero la gente de Lionsgate que la estrenó dijo que no, que era el momento adecuado para estrenarla, y creo que ahora mismo tiene un mensaje positivo.

P: ¿Cómo fue trabajar con Katie Holmes y Josh Lucas?

– Fue genial, me encanta Josh Lucas y te pierdes en sus ojos de ensueño cuando trabajas con él, y Katie Holmes es simplemente genial. Ella es positivamente inspiradora, no sólo como compañera de trabajo, sino como verdadera madre. Ver cómo equilibra su trabajo y ser madre es inspirador, realmente lo es.

P: Después de empezar a trabajar en esta película, ¿ha cambiado su visión de algo?

– Sí, especialmente ahora durante la pandemia, supongo que todos necesitamos tener un poco de positivismo. No es un momento fácil, así que diría que sí, trabajar en esto me ha convertido en una persona positiva, quizás pueda convertirlo en una secuela en la que mi personaje que utiliza las leyes de la atracción tenga una visión más positiva de la vida. Soy un poco parcial porque estoy en la película, estoy en el brazo ficticio y romántico de "El Secreto", pero realmente es una película positiva, y especialmente en este momento. Creo que las familias podrán llevarse esa positividad. Soy un fanático de las películas, supongo que ya no vamos a comprar palomitas de maíz e ir al cine, pero puedes tener lo que sea que haya en tu refrigerador y verlo en casa ahora.

"El Secreto: Atrévete a soñar" ya está disponible en video on demand

107

Minutos es el tiempo de duración de la película.

$9.2

Millones es el presupuesto de la película.