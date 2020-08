Fabricio Correa, precandidato presidencial por Justicia Social

La mañana de este jueves 20 de agosto de 2020, el movimiento Justicia Social proclamó a Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, como su precandidato a la Presidencia del Ecuador para las elecciones 2021.

Estará acompañado de Marcia Yazbek como aspirante a la vicepresidencia por la lista 11.

"Tenemos que reunirnos los ciudadanos buenos honestos, contra los políticos pillos”, dijo Fabricio Correa tras anunciar que acepta simbólicamente la precandidatura.

Recalcó que es un camino largo y se tomará diez días para pensarlo bien por su familia y que en ese lapso debería sumarse gente, hasta el 18 de septiembre.

Reacción de Rafael Correa

Tras la divulgación de la noticia, el exmandatario se pronunció en redes.

"De ser cierto, pido disculpas desde ahora. Ustedes saben que no podemos ser responsables de nuestros hermanos. Me da vergüenza que empecemos a parecernos a las dinastías políticas que siempre he combatido", escribió en Twitter.

De ser cierto, pido disculpas desde ahora. Ustedes saben que no podemos ser responsables de nuestros hermanos.

— Rafael Correa (@MashiRafael) August 20, 2020

Fabricio Correa, durante una rueda de prensa, dijo que no se va pronunciar sobre el comentario de su hermano. "Mi mamá siempre me ha pedido que no toque esos temas por que sufre mucho. Yo siempre le he hecho caso, mi ñaño no sé ".

