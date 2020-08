Peajes en Quito: valor de la multa y dónde adquirir el TAG

Conductores que no están registrados o que pasen por los peajes de la autopista General Rumiñahui y vía Intervalles tendrán quince días para cancelar valores pendientes sin una multa. En caso de no cumplir con los pagos o pasar los peajes sin el TAG recibirán una multa de USD 60 (15% de una remuneración básica unificada).

El Gobierno de Pichincha aclaró que el plazo corre desde la fecha que circulen por estos puntos. Los dispositivos de pago automático del sistema Peajeexpress cuestan USD 7. Quienes ya cuenten con el TAG no es necesaria la adquisición de uno neuvo.

¿Cómo adquirir el TAG?

Debes registrarte en la página web: www.pichincha.gob.ec, sección Peajeexpress. El trámite no tiene costo. El siguiente paso es llenar un formulario para luego seleccionar una cita.

Un lapso de 72 horas se debe esperar para que la Prefectura valide los datos y el usuario este habilitado para realizar el post pago o adquirir el dispositivo. En el caso del post pago se puede realizar 15 días después del uso del peaje.

Se lo puede comprar en los estacionamientos de San Blas, Carolina 8 y Carollo 1. El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:00 a 16:30. Otro punto de venta es el Centro de Atención al Cliente, ubicado en el subsuelo 1, local S12, en el Centro Comercial Scala Shopping.

Otros punto de pago

Seis puntos están habilitados para el pago. Vía Intervalles, el edificio de la Prefectura de Pichincha (Manuel Larrea y Antonio Ante), las sucursales de Supermaxi en el Valle de Los Chillos, Cumbayá, Tumbaco y del Centro Comercial El Jardín, así también en los Megamaxi del Valle de Los Chillos, Cumbayá y de la Av. 6 de diciembre.

Túnel de Guayasamín

La Epmmop recomienda si un conductor no tiene un TAG no debe circular por el peaje Guayasamín. Es preferible transitar por vías alternas o adquirir el TAG con la recarga mínima que cuesta USD 15; el saldo no caduca.

Cuál es el costo del TAG

El costo del tag se estableció en USD 7 y la recarga de inicio es de USD 15.