Tormenta solar podría golpear la Tierra el jueves, advierten científicos de la NASA

Un tormenta solar podría azotar a la Tierra este jueves o viernes, dice la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y esto podría generar interrupciones en los sistemas de generación y red eléctrica, las comunicaciones por satélite y las señales de radio.

Además, una fuerte tormenta solar también podría desencadenar auroras alejadas de los polos.

El canal del clima weatherboy cita a la física del clima espacial, la Dra. Tamitha Skov, quien dijo que la aurora es posible en las latitudes medias, que normalmente se encuentran entre 30 y 60 grados. Skov tuiteó: "Esta tormenta solar podría llevar las auroras a lugares como Northumberland y Norfolk del Reino Unido, Maine, Minnesota y Washington de los Estados Unidos, y hasta el sur de Nueva Zelanda y Tasmania".

"¡Las predicciones muestran un impacto lateral en la Tierra ya sea a última hora del 19 de agosto o al mediodía del 20 de agosto!", añadió Skov

Direct hit or near miss? NASA & NOAA #solarstorm predictions show flanking impact at Earth either late on Aug 19 or midday Aug 20! Either way, expect #aurora possible to mid-latitudes. Also, amateur #radio & #GPS reception issues likely on Earth's night side once the storm hits! pic.twitter.com/AUlRrpQxOt

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) August 17, 2020