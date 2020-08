Hermana de Evo Morales, expresidente de Bolivia, falleció por coronavirus

El virus afecta también a las altas esferas políticas en varios países. En Bolivia se anunció que Esther Morales, hermana del expresidente Evo Morales, que pudo haber sido primera dama de Bolivia, falleció el domingo en un hospital en la ciudad boliviana de Oruro.

"Acompaño en estos momentos de profundo dolor a toda la familia Morales, a mi cuñado Ponciano Willcarani, a mis sobrinos y nietos ante el fallecimiento de Esther, que fue una madre para todos. Mis condolencias. Que en paz descanse", escribió en Twitter Evo Morales, quien está en Argentina.

Esther fue una madre. Cuando de dirigente me detenían y confinaban ella me defendía y reclamaba por mi libertad. Me acompañó en los momentos más duros sin importar represalias. Nunca ocupó cargos públicos, pese a lo cual en el golpe de 2019 quemaron su casa y la persiguieron. pic.twitter.com/5lc3Tu0OPi

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 16, 2020