¡Récord de calor! Valle de la Muerte alcanzó la temperatura más alta del mundo desde 1913

El valle de la Muerte ubicado al sureste de California alcanzó este domingo, 16 de agosto, la temperatura más alta del mundo desde 1913. Fue de 54,4 °C.

El termómetro en el parque nacional Death Valley llegó a un nuevo récord por la ola de calor. Eso no es todo, se prevé que las temperaturas aumenten esta semana. Sería el tercer pico más alto en la historia del planeta.

En 1931, se registró en Túnez otra temperatura récord para el planeta, 55° C, pero Burt dijo que esta lectura, así como otras registradas en África durante la era colonial, tenían "serios problemas de credibilidad".

El 10 de julio de 1913, cuando una estación meteorológica en la misma región estadounidense registró una temperatura de 56,7°C. La siguiente fue los 55°C en Kebili, Túnez, en 1931.

Se espera una validación científica de la temperatura. Actualmente hay una ola de calor que va desde Arizona hasta la costa de Washington. El calor será sofocante por lo menos otros 10 días.

De hecho, el sábado se registró en California un tornado de fuego que es la combinación de altas temperaturas y vientos intensos.

A fire tornado in California because it wouldn’t be 2020 without one pic.twitter.com/5HbJVsugVm

— Natasha Del Riego (@ndelriego) August 16, 2020