¿Qué debo hacer si pasé el túnel Guayasamín sin el tag?

El sistema de paso libre en el Peaje del Túnel Guayasamín es totalmente automático desde este domingo 16 de agosto. Alrededor de 70 mil usuarios ya se han registrado y cuentan con un TAG físico o virtual. Con este dispositivo se podrá pasar sin inconvenientes.

¿Qué pasa si no tengo el TAG del túnel Guayasamín?

Quienes aún no cuenten con un TAG, no estén registrados en la aplicación y pasen por el peaje, serán considerados evasores. Sin embargo, tienen 15 días –a partir de la fecha de paso- para adquirir el dispositivo y hacer recargas. Si en este periodo no regularizan el paso deberán pagar la multa establecida por el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El 15% de una Remuneración Básica Unificada, es decir USD 60.

¿Cómo puedo adquirir el TAG?

Se puede adquirir el TAG virtual a través de la App Peaje Guayasamín o acudir a los cinco centros de atención al cliente para comprar y recargar el dispositivo.

¿Si no uso el peaje con frecuencia?

Si no tienes el TAG, se recomienda tomar vías alternas como las avenidas De Los Conquistadores o Simón Bolívar, para evitar sanciones.

No acabe el proceso

Se informa a las personas que iniciaron y no concluyeron el proceso de registro en la App para la adquisición del TAG, que podrán finalizar el trámite hasta el 31 de agosto.

La Epmmop sugiere adquirir el tag. La recarga mínima de pasadas cuesta USD 15. Este saldo no se caduca.

