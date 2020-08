Álvaro Noboa está dispuesto a sacrificar su candidatura para armar un frente en contra del correísmo

El candidato a presidente de la República, Álvaro Noboa, solicitó a los demás políticos luchar contra el correísmo a través de un solo frente político. Además, mencionó que está dispuesto a sacrificar su candidatura para no fraccionar los votos.

"Las próximas elecciones de 2021 tienen como misión luchar contra el estilo correísta de administración del estado, luchar contra la falta de empleo y la pobreza, y luchar contra la corrupción. Para lograr esto, todos los que creemos en esta lucha tenemos que unirnos en una sola fuerza electoral para que no vuelvan los malos dirigentes políticos a asumir el poder. Por ello yo he dispuesto a sacrificar mi candidatura si es necesario para no fraccionar el voto que cumple las misiones ya expuestas, ecuatorianos unámonos en una sola lucha, que todos los partidos se unan en esta lucha contra el estilo de administración del correísmo, contra la corrupción y contra la falta de trabajo", dice en un video difundido en su cuenta de Facebook.

El pasado miércoles, Noboa fue proclamado como candidato a la Presidencia del Ecuador durante la convención nacional de su partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA). En ese día los delegados de las 24 provincias votaron por su candidatura.

Sin embargo, ese día un delegado del CNE estuvo presente en la convención nacional que eligió a Noboa como candidato.

Te puede interesar:

VIDEO EN TENDENCIA: