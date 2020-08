Signos del zodiaco que no te amarán fácilmente ¡Mira cuáles son!

Tal vez influyen algunas otras características al decir que hay signos que no les queda fácil amar. Sin embargo, los astros no solo hablan de ese sentimiento, si no de lo pueden provocar en su proceso de enamoramiento.

Pues algunos signos podrían herir al tratar de amar de la mejor manera. Pero es importante que tomes en cuenta que otras características, como su forma de crianza y demás, podrían ayudar a que ese sentimiento de amar no sea tan difícil de darse, pese a las circunstancias.

Aquí te compartimos la lista explicada por Publimetro:

Géminis

Son indecisos y emocionales. Lo que hace que Géminis sea tan complicado es que pueden amar con todo su corazón, pero tienen una gran barrera a la hora de expresar lo que sienten y la otra persona puede pensar que no les importa.

Generalmente el Géminis es dedicado, pero también le gusta controlar las cosas a su manera, que no es la más decisiva o que enfrenta y resuelve problemas. Esto hace que sus parejas se sientan solas y vean cómo se apaga la llama poco a poco sin poder hacer mucho. Géminis ve que las cosas funcionan cuando decide ser más protagonista de su vida y asumir las responsabilidades de verdad. Cuando toma las riendas y comienza a arriesgar caminos nuevos, el amor se convierte en algo mucho más fácil.

Virgo

Es uno de los signos más independientes. Su lado analítico lo lleva a prestar atención a todos los detalles de la relación y, en cuanto siente que pierde el control, comienza a alejar a la gente. Su mecanismo de defensa es cerrarse y acaba por desconfiar de todo, lo que complica sus relaciones y hace que muchos de ellos no puedan superar el plazo de un año.

La única forma de mejorar esta característica es entender que cada persona es diferente y eso no está mal. Cuando Virgo comienza a aceptar más las diferencias y a ser más flexible con sus ideologías, finalmente llega a conocer el amor.

Sagitario

Es un signo volátil e impulsivo y no puede quedarse en un solo lugar. Aunque es muy divertido y siempre está esperando una nueva aventura, deja algo que desear en lo que respecta a la empatía, sobre todo si sienten que están perdiendo su individualidad.

A diferencia de los otros signos, no es difícil ver a Sagitario en las relaciones. Sin embargo, a menudo cambian mucho de pareja y pueden involucrarse en triángulos amorosos, perdiendo personas valiosas en estas confusiones. Las cosas empiezan a cambiar cuando empiezan a preocuparse de verdad por los sentimientos de los demás y descubren que es posible tener una relación sin ser tú mismo y sin hacer las cosas que disfrutan.

