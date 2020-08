Abdalá Bucaram anuncia demandas contra Estado y canal de televisión

Defensa de Abdalá Bucaram anuncia demandas contra el Estado y canal de televisión por supuestas “violaciones procesales” en el allanamiento y detención el pasado 12 de agosto.

Mediante su cuenta de Twitter, el exmandatario, informó "Estamos enjuiciado penalmente a Sebastián Corral, gerente general de Teleamazonas, Carlos Castañeda director general de noticias y a la ministra Ma. Paula Romo, por la barbarie contra un Expresidente de la República".

Durante una rueda de prensa, el abogado Alfredo Arboleda dio a conocer que se presentarán denuncias en contra del Estado y el canal.

Además hizo un llamado en redes sociales para los abogados que quieran defenderlo gratis. "No tengo dinero y mis mejores amigos me han abandonado".

Agradezco a los millares de abogados q se han condenado la barbarie de q fui objeto por parte de la Romo. A los q deseen defenderme gratuitamente en un acto patriótico, les rogaría q me escriban a mi WhatsApp +50766130954. No tengo dinero y mis mejores amigos me han abandonado

— Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) August 14, 2020