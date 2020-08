Jorge Aguirre, el del “aretiro”, bien conocido como tercera voz y bajista hoy por hoy ha reestructurado su proyecto musical denominado EL PRIMER TRIO DEL ECUADOR DE JORGE AGUIRRE.

Antes de esta pausa obligada de los escenarios la agrupación y su director musical se alistaban para lanzar al mercado su segundo disco denominado “LEGADO” Parte II. Sin embargo, la pandemia dejo este proyecto postergado. A pesar de ello las ganas de continuar creando proyectos musicales de calidad no ha pausado en el trio y por ello, durante los últimos 2 meses, se han centrado en preparar un nuevo espectáculo y propuesta en escena para todos sus seguidores y amantes de la linda música.

De esta forma nace “Noches de Peña”, Recuerdos y Canciones. Dado que el medio virtual es el único que al momento puede usarse para la difusión de estos proyectos El Primer Trio de Ecuador recurrirá a este espacio para presentar su espectáculo concebido para 3 horas de show.

“Este no es un concierto virtual más, es una noche para recordar, enamorarse, sonreir y compartir en familia de un recorrido por los boleros, valses, pasacalles, pasillos, bombas, corriditos mexicanos y hasta un poquito de folklor”. Dice Jorge Aguirre.

Y es que al referirse a este concierto que nos brindarán el próximo viernes 14 de agosto a partir de las 20h00 su rostro se ilumina y la indudable alegría de saber que los aplausos desde casa los acompañarán lo llenan de alegría. Un sueño que se convierte en realidad y en un proyecto más y más grande dedicado a rescatar la música más linda del mundo.

Imagen

Jorge Aguirre, con el primer trio del Ecuador estará en concierto

Una noche de Canciones y Recuerdos es lo que esta agrupación de 13 músicos propone para Ecuador y el mundo. Dado que el concierto es totalmente en vivo la producción, a cargo de MR Producciones, se encuentra ya realizando las respectivas pruebas y afinando toda la implementación técnica ya que el escenario será un escenario que recrea un evento en vivo.

El espectáculo incluirá una relajada conversación entre los artistas que pasearán por sus anécdotas, recuerdos y por qué no algún gracioso chiste, la idea del Primer Trio es recrear esas tan anheladas noches de antaño, Noches de Peña. Porque #UnidosSomosMasFuertes no podemos hablar de “NOCHES DE PEÑA” si no contáramos con amigos musicales que nos acompañarán el viernes 14 de agosto para hacer un show único y especial.

El Primer Trio del Ecuador Interpretará temas junto a ellos, 4 serán los invitados especiales de la noche:Carlos Grijalva, Sebastían García, Los Aguirre Boys y la presecia especial de Los Baquero y su Mariachi.