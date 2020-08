Fundador del antivirus fue detenido por usar una tanga como mascarilla

John McAfee, el multimillonario fundador del antivirus que lleva su apellido, fue detenido por horas en el aeropuerto de Alemania. El magnate se disponía a salir del aeropuerto cuando le solicitaron portar tapabocas, a lo cual se negó.

Debido a la insistencia de los uniformados, McAfee se colocó un tapabocas que estaba confeccionado con lencería de mujer. Él lo denominó como el tapabocas-tanga.

Al momento de la detención, McAfee publicó varias fotografías en las que utilizaba la tanga como tapabocas y aseguraba que ese era “el tapabocas disponible más seguro con el que contaba” y que “se negaba a ponerse otro por el bien de su salud”.

Mientras era arrestado, y su esposa retenida, el reconocido multimillonario siguió dando detalles en su cuenta de Twitter con la ayuda de su pareja.

Janice Dyson, pareja de McAfee, dijo que esa mascarilla-tanga era la idónea para John porque, según comentó, "no recicla el dióxido de carbono exhalado".

El multimillonario no se ha cansado en retar al coronavirus. Este miércoles tuiteó que es resistente al covid-19, además aceptó que a lamido manijas de carritos y suelas de zapatos y no le ha pasado nada.

El empresario incluso compartió una imagen de sus dispositivos de test y una foto explícita de sí mismo llevando a cabo el peculiar experimento.

Además, McAfee aseguró que pasó varias horas cerca de una persona que mostraba síntomas del covid-19 y, sin embargo, dio negativo a las pruebas del virus y tampoco tiene anticuerpos.

Despite my efforts (licking handles of grocery carts, bottom of my shoes, etc.) I'm unable to get Coronavirus to challenge me.

Testing continually shows a valid test (Control line) and neither active antibodies (M) nor past infection (G).

Maybe 'cause the WHO stats are correct. pic.twitter.com/MwPL3ks4Vv

— John McAfee (@officialmcafee) August 13, 2020