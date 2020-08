Daniela Darquea es una golfista ecuatoriana nacida el 26 de julio de 1995 en Quito, Ecuador. Con 24 años de edad fue inscrita en el Ladies Professional Golf Association (LGPA) convirtiéndose así en la primera ecuatoriana en participar con una tarjeta completa en un circuito de esta liga internacional de golf profesional.

“Cuando yo era pequeña mis padres me enseñaron que, si realmente me gustaba algo, tenía que ser apasionada y nunca olvidarme de disfrutarlo. El golf ha sido una parte esencial de mi vida; fue lo que me mantuvo activa cuando mi padre falleció hace siete años”, recuerda la deportista al dar una mirada a su pasado.

El trayecto no ha sido sencillo, Daniela comenzó a entrenar desde que tenía 4 años de edad hoy lo hace por 7 horas diarias.

“Desde la primera vez que practiqué me fascinó. Creo que siendo tan pequeña fue un interés genuino en un deporte que en Ecuador no es popular. Después con el tiempo me apasione de la competencia y creo que eso fue mi enganche. No dejé de entrenar nunca más”, comenta Daniela a Metro.

La deportista cuenta que fueron varios los momentos en los que ha pensado declinar su sueño, uno de ellos fue la pérdida de su padre a los 14 años. Sostiene que fue una etapa muy dura, pero optó por seguir con sus competencias. Hoy se siente orgullosa de la decisión que tomó.

Sobre el reto de practicar este deporte como ecuatoriana, Daniela sostiene que no ha sido una ruta fácil. “Ecuador nunca ha tenido golfistas profesionales en los tours de élite. Creo que nuestro país no es reconocido en el mundo del golf y el golf no es reconocido en nuestro país”, indica la quiteña.

Combatiendo contra esta realidad, Daniela viaja a competencias aproximadamente 24 semanas al año, la misión es trabajar lo mejor posible para alcanzar su potencial más alto. Sueña que esta pasión sea la que la lleve a ganar varios eventos en la LGPA y hacer realidad su sueño de ser la 1 del mundo.

Darquea considera que un momento clave para alcanzar esta meta fue formar parte desde 2013 de la Universidad de Miami, en su condición de atleta / estudiante. Esta etapa universitaria generó una transición del golf junior hacia el golf profesional. Su juego evolucionó mucho durante sus años universitarios.

Un recorrido por su trayectoria

Daniela se inició en el golf a los 4 años de edad, su padre Nelson y su tío Manuel Bastidas fueron quienes le dieron el primer impulso. Estudió su bachillerato a distancia con el fin de darle más tiempo a la práctica del golf. A los 19 años viajó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Miami. Es profesional desde el 2017.

Darquea al momento se encuentra en Estados Unidos, tras la pandemia ha participado en dos torneos y se prepara para este 28 de agosto participar en su tercera competencia, el Walmart NW Arkansas Championship. Todos estos retos tienen como fin la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Daniela actualmente cuenta con el apoyo del Banco Guayaquil con su proyecto Cada vez más cerca, con el que la institución financiera busca aportar para el desarrollo de los atletas ecuatorianos que buscan marcar nuevos hitos en el mundo deportivo local e internacional.

RELACIONADO: