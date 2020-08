Dalo Bucaram dice que no conoce a los ciudadanos israelíes

Tras la detención del expresidente Abdalá Bucaram la madrugada de ayer, finalmente la justicia ecuatoriana ordenó el arresto domiciliario para el exjefe de Estado, investigado en un caso de presunta delincuencia organizada. Su hijo Dalo Bucaram desde Estados Unidos se ha pronunciado en varias ocasiones.

En un entrevista con CNN la noche de este miércoles 12 de agosto aseguró que él no conoce a los ciudadanos israelíes y que ningún Bucaram está a salvo en Ecuador.

"Espero que (Lenín Moreno) por su propia condición humanitaria se haber servido en algún momento a la ONU, frene esta persecución por parte de algunos miembros de su Gobierno".

El hijo menor del expresidente dijo que desconocía el tema de los israelíes cuando le preguntaron sobre el audio de uno de ellos asegurando que recibió amenazas de Jacobo y Abdalá Bucaram.

"Esta persona se refiere a mi hermano y a mi padre. Lo único que sé es que la versión fue cortada (…) el señor también expresa que vivían en el mismo piso del Vicepresidencia (…) No tengo idea. Sé que son dos estafadores, no he tenido jamás ningún tipo de contacto con ellos", afirma.