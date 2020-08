Suspenden a juez que no autorizó testimonio anticipado de israelí que acusó a familia Bucaram

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó esta mañana del 12 de agosto del 2020 en una entrevista radial que firmó una queja contra el juez que no quiso tomar el testimonio anticipado del ciudadano israelí que acusó a la familia Bucaram por la compra irregular de insumos médicos.

Uno de los extranjeros detenidos fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral y este en su declaración, mencionó a al expresidente y a su hijo Jacobo Bucaram.

Sobre la protección del compañero del israelí, Romo dijo que "se ha tomado ya una versión, un testimonio anticipado por parte del extranjero que todavía permanece en un hospital, en custodia del estado, a pesar de la negativa que un juez tuvo el mismo día del asesinato que no veía la urgencia de tomar el testimonio anticipado. Yo misma he firmado una queja contra este juez. Creo que es muy difícil hacer el trabajo de la Policía si no hay una correspondencia en este sentido".

"En este momento el ciudadano se encuentra en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos que es conducido por la Fiscalía, mientras que la Policía da la seguridad ", comentó la ministra.

Ante eso, el Consejo de la Judicatura suspendió de sus funciones a R. R., juez de la Unidad de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil. Así lo informó vía Twitter la presidente del organismo, María del Carmen Maldonado, este miércoles.

Se lo hace por "por presuntas irregularidades en su actuación dentro de investigaciones iniciadas por la muerte del ciudadano israelí Shy Dahan”, ocurrida en la Penitenciaría de Guayaquil el pasado 8 de agosto.

En una acción coordinada entre @FiscaliaEcuador y @MinGobiernoEc y de acuerdo a sus peticiones, he dictado medida cautelar de suspensión contra el juez R.R. por presuntas irregularidades en su actuación dentro de investigaciones iniciadas por la muerte del ciudadano israelí S.D. — Ma. del Carmen Maldonado S. (@PresidentaCJ) August 12, 2020

