"Sube la cámara estás mostrando mucha pierna": regaña un senador mexicano a su esposa y las redes se indignan

El senador mexicano Samuel García del Movimiento Ciudadano se encuentra en el ojo del huracán luego de regañar a su esposa por "enseñar mucha pierna" durante una videollamada que fue publicada en sus redes sociales. Este acto polémico causó la ira en las redes sociales.

"Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna", le dijo Samuel García a su esposa, Mariana Rodríguez, durante la videollamada que publicaron en sus cuentas de Instagram. Ella, en tanto, respondió: "¿Mucha pierna? Pero nada más eran mis rodillas".

Después el senador sube su tono de voz e insistió a su esposa a que suba la cámara para que no enseñe las piernas, mientras ambos comían costillas de cerdo. Mariana vuelve a ajustar su cámara y lo toma con un poco de humor diciéndole "¡ay no hombre de veras!". El legislador le vuelve a decir: "me casé contigo pues para mí, no para que andes enseñando". La esposa le pide perdón al final.

Mira el video:

Las redes estallan:

El comportamiento del senador García generaron fuertes críticas en las redes sociales. Los internautas calificaron de "machismo" el comportamiento con su esposa. También lamentaron la reacción de Mariana Rodríguez.

"Sentí feo viendo esto. Más chica yo romantizaba este tipo de acciones y pues, me costó tiempo, una relación tóxica y terapia aprender que esto NO es normal", escribió una usuaria de Twitter llamada Denisse.

Sentí feo viendo esto 😕. Más chica yo romantizaba este tipo de acciones y pues, me costó tiempo, una relación tóxica y terapia aprender que esto NO es normal, NO es “ay te quiere cuidar”, NO es amor protector. Ay no…me da algo con lo que le dice al final 😖 — Denisse J Muciño (@NenisMPineda) August 10, 2020

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB — Cindiley Ojeda (@CindileyOjedaM) August 10, 2020

Otra usuaria de Twitter, Cristina, citó el video como ejemplo "de lo que no debemos aceptar" las mujeres.

La internauta Liliana destacó que si una mujer quiere enseñar una parte de su cuerpo es problema de ella. "Las mujeres no somos de nadie, aunque te cases con ella", tuiteó.

¿Por qué se ríen y dicen que Samuel García está bien? La mujer NO es tuya, NO es tu propiedad por más que sea tu novia o esposa.

Eso que hizo el señor es VIOLENCIA. Fin. — Ally 🌸 (@alley_xll) August 10, 2020

"La violencia se da en un continuo, ¿no? Empieza por controlar cosas chiquitas y de ahí se agarran para escalar", escribió Ana en la red social.

Por su parte, otra usuaria llamada Georgina criticó que esa demostración del senador de Nuevo León es una muestra más de que muchos hombres consideran que sus respectivas parejas son de su propiedad.

"Es lo que muchos hombres que asesinan a sus parejas piensan, las consideran su propiedad y se creen con el derecho de terminar con sus vidas", tuiteó.

El "Me casé contigo para mí, no para que andes enseñando" de Samuel García no es cualquier cosa.

Es lo que muchos hombres que asesinan a sus parejas piensan, las consideran su propiedad y se creen con el derecho de terminar con sus vidas. — Georgina Jiménez (@GinaRivers90) August 10, 2020

El senador respondió a las críticas:

El secretario general de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, le llamó la atención en Twitter. Ante eso, Samuel García se disculpó con sus seguidores y respondió que también lo hizo con su esposa.

"De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar", tuiteó García.

De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar. https://t.co/QJrrhIVMMY — Samuel García (@samuel_garcias) August 10, 2020

Una buena cantidad de agresiones y expresiones de violencia contra las mujeres se han escondido en el “humor” y la presunta ligereza con la que las repetimos. Este es el momento para entenderlo, tomarlo en serio y rectificar, @samuel_garcias. No hay margen para la incongruencia. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) August 10, 2020

