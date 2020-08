Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, opinó sobre la vacuna rusa

La vacuna rusa, primera en ser registrada contra el COVID-19, se mantiene en las tendencia desde que el presidente de ese país, Vladímir Putin, la anunciara. Esta ha sido desarrollada por científicos de esa nación y según el mandatario es eficaz, segura y genera inmunidad estable ante el coronavirus. Al respecto, el Ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, dio su opinión.

"Yo admiro el coraje del señor Putin de haber puesto esa vacuna a su hija. No tengo detalles técnicos o una ficha que me pueda decir a mi que la vacuna funcionó o no, que sea eficaz o tenga efectos indeseables; no tengo esa información", dijo Zevallos la mañana de este martes en una entrevista con Teleamazonas. En ese sentido, el Ministro mencionó que Ecuador se ha alineado con otras vacunas.

Lo que ha dicho el Ministro se refiere a que una de las hijas de Putin participó en los ensayos clínicos de la vacuna, elaborada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

"Sé que esta vacuna, como habéis dicho, se elaboró con vectores de adenovirus humano (…) y actúa con más precisión, genera un anticuerpo estable e inmunidad celular. Lo sé muy bien, porque una de mis hijas se inoculó la vacuna", precisó el mandatario ruso.

Putin indicó que después de la primera inyección la temperatura corporal de su hijas subió hasta los 38 grados y al día siguiente disminuyó hasta 37 con alguna décimas.

La vacuna rusa no figuraba entre las seis que según señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS) la semana pasada estaban más avanzadas. El organismo citó entre esas seis a tres candidatas a vacunas desarrolladas por laboratorios chinos, dos estadounidenses (de las farmacéuticas Pfizer y Moderna) y la británica desarrollada por AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford.

Ante ello, se conformó la iniciativa COVAX que lidera la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, GAVI, la OMS y a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) con el objetivo que las naciones accedan de forma igualitaria a la vacuna.

Ecuador está entre los países que firmó el convenio COVAX Solidarity, según el Ministro Zevallos con el objetivo es que se constituya un mecanismo coordinado para acelerar el acceso equitativo a vacunas seguras.

Subrayó además que realizaron una relación directa con Moderna para que las vacunas lleguen a través de una transacción, de al menos dos millones de dosis inicialmente.

El Ministro aportó que han tenido la apertura en varias instancias como la Universidad de Oxford para realizar los testeos de la vacuna en Ecuador. A finales de mes también indicó que ha tenido acercamientos con la empresa Pfizer de Estados Unidos.

Con datos de EFE.

