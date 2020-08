Corte Constitucional emite dictamen desfavorable a Decreto Ejecutivo 1109

La Corte Constitucional emitió un dictamen desfavorable al Decreto Ejecutivo 1109, emitido por el presidente Lenín Moreno el 27 de julio de 2020, el cual dispone la recaudación anticipada de impuesto a la renta.

"Se declara la inconstitucionalidad del Decreto 1109 y se lo deja insubsistente (…) En caso de haber existido recaudación, los sujetos pasivos a la medida podrán solicitar la devolución del monto pagado, utilizar el valor pagado como crédito tributario de acuerdo a lo prescrito en la normativa vigente. O en su defecto acreditar el valor pagado como anticipo voluntario", reza el dictamen número 3-20-EE/20A.

El dictamen fue aprobado con cinco votos a favor y cuatro votos salvados, de jueces constitucionales.

Al respecto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo en una entrevista con Radio Sucesos que es "muy grave" dicha decisión y que se suma a la "lista de las dificultades institucionales que tenemos para enfrentar la crisis".

También explicó que el Decreto que no se trata de un nuevo impuesto, si no un anticipo del impuesto a la renta para empresas que no han tenido pérdidas durante esta época. "¿De dónde más se resuelve la crisis? (…) Como siempre acataremos la decisión de la Corte Constitucional", mencionó Romo.

Agregó que si no se puede anticipar el impuesto de las empresas que han tenido ganancias, "es muy difícil que el Gobierno enfrente la crisis".

A finales de mes, cuando se emitió el Decreto, se detalló que los contribuyentes que registraron ingresos superiores a USD 5 millones en el primer semestre deben pagar anticipadamente el Impuesto a la Renta.

A su vez, la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade, explicó que se trata de 1.188 contribuyentes que tendrán que anticipar el pago al Impuesto a la Renta.

