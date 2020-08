Antonio Valencia se pronunció sobre departamento de su propiedad

El futbolista ecuatoriano, Antonio Valencia, ha sido tendencia en redes sociales la tarde y noche de este 10 de agosto. Todo tras un tuit que se refería al supuesto arriendo de un departamento de su propiedad al ciudadano israelí asesinado en la Penitenciaría del Litoral e implicado en casos de corrupción, por la venta ilegal de medicamentos.

Valencia colgó un comunicado en su cuenta de Twitter ante los comentarios emitidos por varias personas en redes sociales. Detalló en cuatro puntos que el departamento fue alquilado "a una señorita de nacionalidad peruana, a través de una corredora". Aseguró que existen los respaldos legales "debidamente legalizados y notariados que pueden demostrar lo antedicho".

Además, 'El Toño' aseguró que "nunca" conoció a la arrendataria "ni a los señores israelitas que se mencionan. Peor los hechos por los cuales son investigados".

El futbolista aportó también que en semanas pasadas declaró en fiscalía sobre el tema. Y que en la diligencia entregó "toda la información a las autoridades de control". Añadió que está dispuesto a cooperar en pro de la justicia.

Al finalizar envió un mensaje a los medios de comunicación. "De haber algo relevante qué informar y aclarar a la ciudadanía, se lo hará en la forma, tiempo y por los medios adecuados". Y que cualquier apreciación "sin fundamento desvía la realidad y verdad, pues nadie ha sido autorizado a emitir pronunciamiento alguno".

Polémica

El nombre del futbolista lidera las tendencias de Twitter en el país ya que el comunicador Luis Eduardo Vivanco publicó en la red social que Valencia "tiene 12 departamentos en Quito y que no conoce a sus inquilinos". Según su tuit, la abogada de Antonio lo contactó. "Esto en relación al israelita asesinado que habitó y operó desde un departamento de Valencia", señala.

Asimismo, Vivanco escribió que supuestamente hay "versiones de los vecinos" que el israelita "alardeaba ser 'buen amigo' de Antonio Valencia". Posteriormente colgó una captura de pantalla que, al parecer, el futbolista lo bloqueó de Twitter. "Me bloqueó por informar que el mafioso vivía en su departamento Hombre encogiendo los hombros".

En otro mensaje, Vivanco apunta que "los israelíes operaban desde un departamento de propiedad de un futbolista. No, no he dicho que el deportista operaba con ellos". Después cerró los mensajes respondiendo al comunicado de Valencia y recalcando que el departamento "donde operaban es de Valencia y punto. Ya él que concluya lo que quiera".

