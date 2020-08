Expresidente Abdalá Bucaram confirmó que aceptó candidatura a la presidencia

El expresidente Abdalá Bucaram confirmó la noche de este domingo que aceptó la candidatura para las elecciones de 2021. El anuncio lo hizo mediante una transmisión en vivo y en un momento en que la Fiscalía lo investiga a él y sus allegados por distintas causas.

Según Bucaram, la "persecución política" en su contra y su familia lo habría motivado a aceptar la candidatura. "No quería hacer política, pero ante la persecución infame (…) hoy siento la necesidad que hayan gobiernos de este tipo; lanzo y acepto mi candidatura para presidente", dijo.

ACEPTÉ LA CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA PORQUE CREO QUE LA MALDAD Y EL TERRORISMO DE ESTADO DEBE SER DESTERRADO DEL ECUADOR https://t.co/zVT8Xh4oqm — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) August 10, 2020

Un día antes del anuncio, Bucaram colgó en Twitter un audio en el que habla de supuestos intentos de extorsión por parte de Vanegas. "Aquí esta el audio de que denuncie que un ciudadano israelita me pedía ayuda porque su abogado le decía que podían dar cooperación eficaz si inculpa a mi hijo Jacobito. Que no ha hecho nada malo porque no es pecado comerciar en el Ecuador", escribió.

Aquí esta el audio de que denuncie que un ciudadano Israelita me pedía ayuda porque su abogado le decía que podían dar cooperación eficaz si inculpa a a mi hijo Jacobito. Que no ha hecho nada malo porque no es pecado comerciar en el Ecuadorhttps://t.co/8w8dJTChlU — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) August 9, 2020

En una reacción por Twitter, Vanegas rechazó las acusaciones y cuestionó que en la supuesta conversación entre Bucaram y "el occiso Shy Dahan" se refieren a él como su abogado cuando en realidad sólo representa al israelita-australiano que está herido. Anunció que pedirá un peritaje del audio y probará que "está montado y es forjado".

De su lado, la Policía Nacional investiga el "asesinato" del ciudadano israelí, Sheinman Tommer, ocurrido este fin de semana en la Penitenciaría del Litoral. El hombre estaba detenido en una cárcel de Guayaquil por un caso de presunta venta irregular de insumos médicos, y quien mencionó como uno de sus supuestos clientes a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente.

En un comunicado se detalla que en versiones preliminares, el israelita privado de la libertad recibió "presumiblemente golpes con un objeto contundente en la cabeza, que le causó la muerte".

¡Temas importantes para esta semana! (Abro hilo) Semana clave para la justicia. Graves crímenes no pueden quedar en la impunidad. Ni la procacidad ni la violencia de los investigados nos amedrentan. pic.twitter.com/DTgDr624yQ — María Paula Romo (@mariapaularomo) August 10, 2020

