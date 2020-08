Difunden supuesto audio entre Abdalá Bucaram y ciudadano israelí asesinado

Medios de comunicación publicaron un supuesto audio entre el expresidente Abdalá Bucaram y el ciudadano israelí asesinado el sábado 08 de agosto en la Penitenciaria del Litoral. La conversación la habrían mantenido días antes del deceso del extranjero que se hacía pasar por agente de la DEA.

En el audio, el expresidente ofrecería sacar de la cárcel al ciudadano israelí. Él le ofreció controlar el tribunal que llevaba su caso, a través de una funcionaria de la Judicatura.

Conversación

Bucaram: "Después de la audiencia tiene que pronunciarse el juez y llevarte a un tribunal"

Ciudadano israelí: "Entonces, tú conoces a la juez y todas esas cosas"

Bucaram: "Como no, mi abogado los conoce también. A esa juez que esta ahí yo no pude controlarle porque V. la tiene en sus manos. En ese momento nosotros actuamos.

Ciudadano israelí: "¿Tú estás seguro? ¿No vas a sacar solo a tu hijo?"

Bucaram: Pero cómo, si tú siempre vas a estar ahí. Cómo puedo sacar a mi hijo sin sacarte a ti."

Ciudadano israelí: Te preguntó porque no se cómo funciona

En otro audio publicado por el portal Código Vidrio, se mantiene una conversación entre quien sería Jacobo Bucaram y el ciudadano israelí. Ahí se mantiene la molestia del extranjero al señalar que ningún abogado llegó para prestar su ayuda.

“Jacobo, yo no soy mentiroso, nadie me llamó, tú me dices el abogado va a llamar y no llamó”, exclama molesto el israelí.

Días antes de ser asesinado el israelita Shy Dahan llamó a Abdalá Bucaram. Él le ofreció controlar el tribunal que llevaba su caso, a través de una funcionaria del ⁦@CJudicaturaEc⁩. Bucaram dijo que era un crimen estatal. En breve un reporte completo. Aquí parte del diálogo pic.twitter.com/T9ip5F2qhj — Código Vidrio (@CodigoVidrioEc) August 9, 2020

#AudioInédito

“Jacobo, yo no soy mentiroso, nadie me llamó, tú me dices el abogado va a llamar y no llamó”, exclama molesto el israelí Shy Dahan, quien al parecer conversa con Jacobo Bucaram.

Ayer el extranjero fue asesinado en la cárcel de Guayaquil. pic.twitter.com/4DqNb1SvQf — Código Vidrio (@CodigoVidrioEc) August 9, 2020

Ante el asesinato en la penitenciaría, autoridades indicaron que el hecho se habría suscitado a las 04:00 se este sábado. Sheinman T, presumiblemente recibió golpes con un objeto contundente en la cabeza y su compañero está herido con varios golpes en su cuerpo.

Las víctimas compartían celda y se encontraban en el pabellón “Cuerpo Consular”, donde están los privados de libertad con delitos menores y que no están implicados en actos violentos.

