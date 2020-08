Fotos: avión con 190 personas a bordo se partió en dos al aterrizar

Un avión de pasajeros de la aerolínea Air India Express se estrelló este viernes durante el aterrizaje en el aeropuerto de Kozhikode, en el sureste de la India. Hasta el momento se han reportado 17 muertos y 123 heridos, 15 de gravedad.

Primeras investigaciones apuntan que el accidente ocurrió por la escasez de visibilidad en medio de la lluvia. La difícil pista llevó a que la aeronave se desviará de la pista.

Al perder pista, el avión se partió en dos. El vuelo AXB1344 de Air India Express viajaba desde Dubai. El vuelo llevaba a varias personas que quedaron atrapadas en otras naciones por la pandemia del coronavirus.

El avión habrá caído unos nueve metros en uno de los desfiladeros presentes en el aeropuerto Kozhikode. La compañía forma parte de la National Aviation Company of India Limited (NACIL) y sirvió como enlace para la fusión de Indian Airlines con Air India.

Todos los ocupantes del vuelo IX 1344 fueron evacuados por los servicios de emergencia y los heridos trasladados a hospitales.

Según el sitio web de seguimiento de vuelos FliRadar24, la aeronave rodeó el aeropuerto varias veces e hizo dos intentos de aterrizaje. El fuselaje de la aeronave se partió al sobrepasar la pista.

An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. May all the departed souls RiP 🙁 pic.twitter.com/RUsxDiP8EZ

— Varun (@varun__gupta__) August 7, 2020