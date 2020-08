Kimberly Loaiza impresiona con su sexi pose con ropa Gucci

Kimberly Loaiza pasa de tendencia en tendencia, y no es para menos. Su popularidad ha crecido con su música y sus videos de YouTube. Pero eso no es todo, sino que su influencia en las redes sociales marca una gran huella que sus fanáticos no dejan pasar.

Así ocurrió con la reciente fotografía que la famosa youtuber compartió. Se trata de una imagen donde posa al estilo de Kylie Jenner.

Al cumplirse un año de haber dado a luz a su pequeña Kima, Loaiza quizo destacar su figura y la exhibe en ajustados bodys.

La posición que adoptó en la imagen, simula la que Kylie hizo en compañía de una de sus amigas, vestida con un mini “dress” de malla metálica, también difundida en su perfil en Instagram

Además, lleva un traje blanco, parecido a las prendas que utiliza la famosa Kylie. El vestido no solo que es pegado al cuerpo, sino que también tiene mangas largas y cuello redondo alto, que resalta su silueta de reloj de arena.

Finalmente, a todo su look, le incluyó una prenda más. Las zapatillas Gucci blancas, Flashtrek, que tienen un valor aproximado de 20 mil pesos mexicanos, lo que viene a ser casi 900 dólares.

Kimberly Loaiza tiene actualmente 21 millones de seguidores en Instagram, y más de 23 millones en TikTok.

