Boyd Holbrook nos adentra en ‘El Fugitivo’ traído a la actualidad

¿Diez minutos de televisión? Eso puede sonar un poco loco o extraño a lo que estamos acostumbrados, pero Quibi, la nueva plataforma de video móvil de formato corto ha dominado el arte del entretenimiento de diez minutos, y tiene toda una serie de programas divertidos y extravagantes para demostrarlo, entre ellos ‘El Fugitivo’.

En la nueva serie de Quibi ‘El Fugitivo’, el público tendrá la oportunidad de revisar una historia clásica con un nuevo giro moderno y contemporáneo. Boyd Holbrook interpreta a Mike Ferro, un nuevo padre que acaba de salir de la cárcel por un crimen que no cometió. Ferro tiene la desafortunada suerte de ser acusado una vez más de otro horrendo y fatal crimen, esta vez el acusador toma la forma de un tweet y una vez que se hace viral, tiene que salir corriendo para tratar de evadir ser capturado por el detective Clay Bryce (Kiefer Sutherland).

Holbrook se sentó con Metro para hablar más sobre lo que se necesitó para hacer el show y por qué piensa que esta interpretación de la historia clásica es más contemporánea y socialmente consciente que nunca.

¿Cuál fue la intriga inicial para que quisieras participar en este proyecto en particular?

–Pensé que era una versión moderna de esa clásica película de acción y terror que me encantaba cuando era niño, y pensé que tenía un toque moderno muy cool. Estamos rehaciendo cosas ahora, desde Marvel a Shakespeare y todo esto, y pensé que era una gran historia y un gran personaje para mí para interpretar en este tipo de mundo donde la gente tuitea algo y confirma los hechos más tarde, pensé que era contemporáneo en ese sentido.

¿Cómo describiría el programa?

–No es un remake, así que si no sabes nada de la película o de la serie de televisión, es genial. Es sólo una toma del tema de un fugitivo y sus variaciones. Interpreto a Mike Ferro, que es padre y esposo y acaba de salir de prisión por un crimen que no cometió. Ahora, él está pasando por todo esto de nuevo a través de estas redes sociales y blogs que están publicando esta noticia ya sea realidad o ficción. Por lo tanto, está huyendo ahora y está tratando desesperadamente de reivindicar su nombre, o limpiar su nombre, debería decir.

¿Hiciste algo específico para prepararte para este papel en particular?

–Ya sabes, no realmente. Lo que me gustó de interpretar a Mike Ferro es que es un hombre común y corriente. Así que no es un tipo normal que salta vallas y cosas por el estilo, es simplemente normal.

¿Qué piensas del modelo Quibi en su conjunto?

–Personalmente, veo o escucho podcasts o audiolibros en esa clase de tiempo. Soy un padre nuevo, trabajo en casa y entro en YouTube o algo así y veo el contenido de esa manera, así es como interactúo con ello. Creo que es un lugar muy interesante y un lugar innovador para los artistas, especialmente para probar una clase única de productos cinematográficos que realmente se limitan a una línea de plataforma de series largas, especialmente de una manera teatral, también.

¿Podrías ver esto como el comienzo de la aparición de modelos de visualización de contenidos similares?

–Creo que sí. Yo estaba en la línea de frente, supongo que se podría decir que con Netflix y 'Narcos', esas series se estaban volviendo calientes. Para nosotros, al hacer el programa, no podíamos notar la diferencia en el día a día de las operaciones. Tienes el mismo tipo de día, sólo que organizado de forma ligeramente diferente. Es casi como hacer un cortometraje, ya que se construyen estas secuencias, que es en lo que Quibi es realmente bueno, creando contenido que se enlaza en ciclos de otros contenidos en los capítulos de la historia.

¿Disfrutas haciendo los papeles más llenos de acción?

Ya sabes, por eso quería firmar con este proyecto. He tenido la suerte, como actor, de poder hacer estos diferentes tipos de [papeles] porque en términos de mi equilibrio personal, no me gusta hacer lo mismo una y otra vez como actor. Creo que muchos actores se relacionan con esto y quieren interpretar algo diferente. Quieren estirar sus músculos de diferentes maneras y probarse diferentes sombreros.

¿Cómo fue trabajar con el resto del reparto y Stephen Hopkins como director?

Brian Geraghty es un actor del que soy fan desde hace tiempo y estaba muy emocionado cuando se incorporó. Así que, conocerlo y trabajar con él fue un gran placer. Tenemos una gran dinámica en el show juntos y fue realmente un gran aporte de contenido. Luego Kiefer y Steven tienen una gran relación y esta increíble aproximación de trabajar en "24" juntos y tenía mucha curiosidad por ver cómo se desarrollaba esa dinámica. Esos tipos juntos definitivamente tienen un flujo. Kiefer es probablemente una de las personas más centradas y fue refrescante y genial ver que ha estado haciendo un trabajo increíble durante mucho tiempo, así que fue agradable ver que todavía estaba fresco y en marcha todos los días.

Después de trabajar con Quibi, ¿es esto algo que querrías abordar de nuevo?

Creo que lo que Jeffrey Katzenberg está haciendo, va a tener un montón de contenido histórico que estoy seguro que voy a encontrar atractivo. Su sensibilidad a las carreras y el estar al tanto de lo que pasa en el mundo hoy en día, creo que es muy agudo en ese aspecto. Así que la puerta está totalmente abierta para mí.

En general, ¿qué esperas que el público se lleve de la serie después de verla?

Creo que hay un debate sobre lo que está pasando en las redes sociales y cómo pueden recoger la vida de un individuo y dejarla por muerta y luego recoger a otra persona. Creo que es un comentario muy agudo sobre eso y creo que hará que la gente tenga más conocimiento y más perspectiva de lo que está pasando.