Balnearios, piscinas y lugares de diversión nocturna no pueden abrir en el feriado del 10 de Agosto

Como parte de las acciones implementadas se autoriza la circulación de vehículos particulares sin restricción del último dígito de su placa desde el 7 al 10 de agosto. Además, se decidió que en los cantones con semaforización en rojo se reduce el toque de queda de 19h00 a 05h00. La ministra de Turismo, Rosi Prado, aclaró que los bares discotecas, karaokes, piscinas y balnearios continuarán cerrados.

"Bares, discotecas todavía no hay una posibilidad de abrir (…) Ese es un sector del turismo que todavía necesita esperar para evitar contagios. En lo que se refiere a balnearios, no están abiertos. Las piscinas no pueden ser utilizadas. Hay restricciones al respecto estamos trabajando para que en el momento oportuno se puedan abrir".

Solo seis playas han decidido abrir desde esta temporada. El horario para su apertura es de 10h00 a 17h00.

También informó que el ECU 911 contará con 1.854 funcionarios que estarán operativos las 24 horas -desde hoy hasta el lunes- y 5.900 cámaras de videovigilancia a escala nacional; además, se continuará con la articulación de emergencias en seguridad ciudadana, gestión sanitaria, de riesgos, tránsito y movilidad, y respuestas municipales.

Zapata enfatizó que en estos días realizarán el seguimiento de aglomeraciones, toques de queda, escándalo, libadores y fiestas clandestinas. Los hoteles y sitios de hospedaje deberán poner en marcha los protocolos de alojamiento establecidos por la cartera de Turismo. Estos, entre otras cosas, estipulan los pasos a seguir para la apertura de establecimientos y las medidas de bioseguridad a implementarse al interior de los establecimientos. Las guías se encuentran disponibles en https://www.turismo.gob.ec/protocolos-de-bio-seguridad/