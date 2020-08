¿Voy a morir?": el testimonio de la novia que estaba en sesión de fotos durante la explosión en Beirut

El Gobierno libanés confirmó, hasta a este 6 de agosto, 137 fallecidos y más de 5.000 heridos tras la explosión en el puerto de Beirut.

Una de las historias y videos que se viralizó fue la de una novia que se encontraba en plana sesión fotográfico cuando recibió el impacto de la explosión. Días después de la hecho, Israa Seblani contó su testimonio.

La mujer, de 29 años, asegura que nunca había oído algo similar a ese ruido ensordecedor.

"Todavía estamos en 'shock'. Nunca escuché nada similar al sonido de esta explosión", comentó a Reuters

"Me he estado preparando para mi gran día durante dos semanas y estaba tan feliz como todas las demás chicas", me voy a casar ". Mis padres estarán felices de verme con un vestido blanco, me veré como una princesa ”, dijo sin imaginar que ese día una tragedia enlutaría al país.

“¿Qué pasó durante la explosión aquí? No hay palabras para explicar … Me sorprendió, me preguntaba qué pasó, ¿voy a morir? ¿Cómo voy a morir?", intentaba explicar la joven lo que sintió en aquel momento.

Israa es es médico que trabaja en EE.UU. Había llegado para preparar su boda. Por su profesión de doctor, logró ayudar a las personas en ese momento.

El novio, Ahmad Subeih, agregó que cuando la pareja regresó al hotel el miércoles para recuperar sus pertenencias y pasaportes, "la escena en la habitación era increíble", pues el lugar también había sufrido varios daños.

Los novios lamentaron lo sucedido y agradecieron que se encuentran sanos y salvos tras la tragedia.

