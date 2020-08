El Calle Latina, todo un éxito con remix de “Enamorado” junto a RKM

Una gran amistad profesional y personal une a El Calle Latina con RKM desde el año 2015. Ambos artistas, luego de varias colaboraciones, materializaron su alianza creativa en el remix de “Enamorado”, romántico tema lleno de flow latino que ya se encuentra disponible en las plataformas de música digital y YouTube.

Con la canción original El Calle Latina está pronto a alcanzar el millón de reproducciones en Spotify, todo un logro que consiguió orgánicamente como artista urbano independiente y sin ningún tipo de promoción. Este single es parte del disco “Deaventus” de 2015, con el que se abrió paso en la escena musical tanto en Chile como a nivel internacional.

“Ha sido un tema icónico para mí, la letra además marcó mucho porque se trata de amor, transversal a cualquier estilo, y que refleja lo que yo soy. Con él me hice conocido en muchos países gracias a la extensa rotación que tuvo en HTV, MTV Latino y Much Music y sorprendentemente hasta ahora, no ha bajado la cantidad de streams. Por ese motivo quise darle una nueva versión, para la gente que la recuerda y para los que aún no la conocen”, comenta el cantante chileno sobre la canción que además fue prenominada a los Latin Grammy 2016.