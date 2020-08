Periodista Jonnathan Carrera sobre su estado de salud: "voy mejorando creo"

El periodista Jonnathan Carrera se pronunció en su cuenta de Twitter para referirse a su estado de salud tras ser hospitalizado en el Hospital IESS Sur de Quito, por COVID-19 y un cuadro de diabetes.

En su publicación agradeció a quienes le han enviado mensajes de apoyo e hizo un llamado a la ciudadanía a cuidarse y protegerse del virus. También manifestó que se está recuperando."Gracias a todos la preocupación..voy mejorando creo".

Por otro lado, mencionó que el Hospital IESS Sur de Quito "la atención sacrificada de auxiliares y médicos permite estabilizar cientos de pacientes".

"Seguimos avanzando..todo es duro..cuídense mucho..protéjanse", cerró en su mensaje difundido este 5 de agosto.

El domingo, el periodista confesó el duro momento que atraviesa y cómo se ha sentido. "Todo duele y asusta..el cuerpo el alma ..y se llora feo se llora solo ..la gente muere". Hizo a las personas a tener más conciencia y a cuidarse.

No publico por respeto a los que están igual o peor como me siento o detalles..puede no sonar bien..todo duele y asusta..el cuerpo el alma ..y se llora feo se llora solo ..la gente muere..porfavor cuídense..ustedes su familia sus amigos..ya no escribiré..gracias..fuerza a todos

— Jonnathan Carrera (@jcarreraandrade) August 2, 2020