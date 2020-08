Daniel Salcedo: "Saliendo de esto, quiero hacer hasta algo de 'política'"

Durante la noche del 4 de agosto del 2020, en una entrevista para Ecuavisa, Daniel Salcedo, mencionó que no descarta vincularse a la política, cuando salga de la cárcel. El detenido se encuentra en la cárcel de El Inca, después de ser trasladado desde el hospital de Guayaquil, donde permaneció casi tres semanas por un accidente de avioneta cuando intentaba huir del país junto a su pareja.

"Antes no era nadie, ahora ya por lo menos, imagínese, saliendo de esto y yo recuperando mis juicios, quiero hacer hasta algo de política, porque de verdad no me parece justo y mi frase va a ser: Hoy soy yo, mañana puedes ser tú", señaló en la entrevista.

Hay que escucharlo para creerlo: "Antes no era nadie, ahora ya por lo menos, imagínese, saliendo de esto y yo recuperando mis juicios quiero hasta hacer algo de política", Daniel Salcedo, desde la prisión. Video de @ecuavisa. pic.twitter.com/NSLSnulNLQ — LaHistoria (@lahistoriaec) August 5, 2020

El pasado 28 de julio Daniel Salcedo llegó a Quito en ambulancia y con una caravana de policías del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Estuvo en el Hospital de la Policía, donde se le realizó una evaluación de su condición médica para luego llevarlo a la cárcel de El Inca.

La situación en la que se encuentra Salcedo generó polémica en redes sociales por supuestos privilegios en su celda. Sin embargo, según las autoridades penitenciarias, el privado de la libertad se encuentran en proceso de aislamiento por 15 días y luego será trasladado a otro pabellón.

Salcedo enfrenta cuatro procesos: peculado, fraude procesal, lavado de activos y asociación ilícita. Ayer tenía previsto rendir versión por la última investigación.

Te puede interesar:

VIDEO EN TENDENCIA: