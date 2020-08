Otto Sonnenholzner aseguró no saber del reparto de los hospitales

El exvicepresidente Otto Sonnenholzner ha comentado que nunca se enteró del presunto reparto de los hospitales a cambio de votos en la Asamblea Nacional que se investiga en la Fiscalía.

Lo ha manifestado durante una entrevista en una televisora nacional.

"Yo no he conocido de eso más allá de lo que pueda conocer usted. Jamás lo escuché en ninguna mesa. Pero lo que sí le quiero decir es lo que yo sí he hecho para combatir la corrupción en el Ecuador, porque todo lo que ocurrió en los hospitales, que yo ya lo sospechaba y lo dije inclusive antes de la pandemia", ha respondido Sonnenholzne.

El exvicepresidente ha admitido que durante su convalescencia ha conversado con el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

"Hemos conversado con él y con otros líderes políticos, y lo voy a seguir haciendo para buscar ese camino para el país", ha confirmado.

SOBRE SU SALUD

Sonnenholzner confirmó hace pocos días que fue diagnosticado con Hepatitis A.

También ha hecho algunas declaraciones sobre el trabajo que está realizando en los actuales momentos.

"Salí a construir un camino de unidad que nos lleve a un país de desarrollo, prosperidad y equidad en beneficio de la gente. ¡Ecuador necesita certidumbre y estabilidad!", ha dicho.

"Si la gente tiene alguna afinidad conmigo, es porque logré transmitir no con palabras, sino con hechos, que se puede hacer servicio público de una forma diferente con honestidad, transparencia, trabajo y austeridad", ha agregado.

Muchas gracias a todos por su preocupación y mensajes de apoyo durante estas dos semanas que he tenido que permanecer en reposo tras ser diagnosticado con Hepatitis A.

Espero en unos días más estar 100% recuperado 💪 Un abrazo! — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) July 28, 2020

