Identifican a ocho de los 11 prisioneros asesinados en la Penitenciaría del Litoral

La Policía Nacional logró identificar en horas de la madrugada a ocho de los 11 privados de la libertad que fueron asesinados en un tiroteo en medio de un amotinamiento en la Penitenciaría del Litoral, en las afueras de Guayaquil. Esto, según las primeras pericias.

El hecho se dio a horas de la tarde cuando unos sujetos armados al parecer ingresaron a la sección 5 de la prisión. En el enfrentamiento cuatro policías también resultados con heridas de bala.

Por su parte, el Comandante de la Policía, Patricio Carillo, indicó la tarde de ayer que se registraron seis policías heridos gravemente y más de una veintena de PPL también heridos.

Este martes, a las 10:30 la ministra de Gobierno, María Paula Romo acudió al Hospital de la Policía a visitar a los gendarmes heridos en el enfrentamiento. A la misma hora, también se encontraban los familiares de los fallecidos en los exteriores de la morgue para realizar los trámites y poder retirar los cuerpos.

Los fallecidos fueron identificados como:

1.- Luis Fernando Silva Recalde

2.- Rodolfo Fernando Prado Álvares

3.- Isaías David Cortez Cortez

4.- Miguel Ángel Bernita Barre

5.- Juan Sebastián Pincay Angulo

6.- Miguel Ángel Guaman Procel

7.- Luis Pablo Lliguin Páez

8. – Jorge Junior Cacao Chóez

9. – interno no identificado

10.- PPL incinerado no identificado

11.- PPL incinerado no identificado

