Body cam de un policía revela detalles del arresto y muerte de George Floyd

Daily Mail ha publicado un video exclusivo de la cámara que llevaba en el cuerpo uno de los policías que arrestó al afroamericano George Floyd. Durante la grabación se aprecia lo que tuvo que pasar el hombre antes de su muerte a manos de un oficial.

Entre lagrimas, durante los ocho minutos del video, Floyd ruega a los agentes que no lo arresten. “Te miro a los ojos. Por favor, no me dispares hombre. Acabo de perder a mi madre, hombre”, suplica Floyd.

George Floyd murió asfixiado el pasado 25 de mayo. El cruel acto terminó en protestas que se extendieron por todo Estados Unidos y otras ciudades del mundo.

Los cuatro agentes involucrados en la muerte del hombre fueron despedidos. Chauvin, el oficial que asfixió a Floyd, es acusado de homicidio en segundo grado y los otros tres involucrados fueron arrestados y acusados de ayudar e incitar al homicidio en segundo grado.

Policía implicados en la muerte de George Floyd / AP

“Los agentes de policía se le acercaron con las armas desenfundadas, simplemente porque era un hombre negro. Como muestra este video, nunca presentó ninguna amenaza. Las contradicciones de los agentes continúan construyéndose. Si no fuera por los videos, el mundo nunca podría haberlo sabido sobre los errores cometidos en contra de George Floyd”, comentó el abogado de la familia afectada.

Durante las imágenes se observa la travesía desde el arresto hasta la muerte de George Floyd. En varias ocasiones la víctima pide a la policía que lo dejen ir, que no quiere ingresar a la patrulla porque tiene claustrofobia.

"Voy a morir aquí, acabo de tener Covid-19″, dice. Luego aparece Chauvin quien hacen que entre al auto. Sin embargo, el hombre sale por la puerta trasera opuesta. Pocos segundos después las imágenes lo enfocan en el suelo y con tres de los oficiales encima suyo, uno de ellos Chauvin, que pone su rodilla sobre su cuello.

Las imágenes concluyen poco después de que Kueng le tome el pulso a Floyd. Daily Mail no ha revelado cómo pudo obtener estas imágenes usadas por el tribunal para el juicio de los oficiales.

Aquí el video

