"Juanita" y "La última gota", de Jorge Luis Villalba, finalistas en concurso de esculturas de madera en Taiwán

Las dos majestuosas obras "Juanita" y "La última gota", del escultor Jorge Luis Villalba, destacan entre las finalistas del 'Concurso Internacional de la Escultura de Madera en Taiwán 2020', el más importante en el mundo. Al momento de esta publicación, las obras ya deberían estar rumbo a dicho país. El maestro es el único ecuatoriano y representante sudamericano que participa en la competición.

El concurso tiene dos etapas. La primera es virtual en la que los participantes tienen que enviar fotografías de sus obras, que deben cumplir las exigencias del mismo. Luego, el jurado calificador realiza la selección de las mejores 60, 30 y así sucesivamente. "Hay concursantes de muchos países; la competencia está fuerte", reconoció el maestro. Si la escultura queda entre las mejores 16 del mundo, los artistas deben enviarlas a Taiwán como fue el caso de Villalba.

En 2014, el maestro Villalba concursó en el mismo evento y quedó en segundo lugar con la obra“Cristo del bosque”. "Lastimosamente mi obra de aquel entonces llegó en mil pedazos". Este 2020, los ganadores de la competencia se conocerán en septiembre.

"Juanita" y "La última gota" nacieron en la cuarentena

'Juanita', "amor a primera vista". Es una escultura de aproximadamente 60 centímetros de altura y pesa 20 kilos, elaborada en madera de cetro. Se trata de una señora de Cotacachi (Ibarra) que aún está con vida y su fotografía llamó la atención del maestro."Fue amor a primera vista. Dije '¡Qué linda foto!'. Me impresionó e inspiró para hacerla escultura", explicó en una entrevista con este diario.



Publicidad



Para perfeccionar los detalles en el rostro de la escultura, Villalba asumió la travesía de buscar a 'Juanita' con la única información de la imagen. Cuando logró encontrarla le hizo varias fotografías. "Es una señora de avanzada edad. Me sirvió mucho ir a hasta donde estaba ella. Pude conocer que es un ícono de Cotacachi; la gente la quiere", agregó.

El escultor, de 57 años, confesó que, aunque se apasionó en crear a 'Juanita' desde el primer momento, lo más difícil ha sido tallar los detalles del rostro. "Me demoré aproximadamente dos meses en realizar la escultura. Me quedaba todos los días pasada la medianoche. Al principio no nos gustaba pero cuando la culminé me encantó para el concurso", mencionó.

"La ultima gota".Villalba explicó que expone a un niño con delgadez extrema a la espera que le caiga una gota de agua del grifo. La obra es de 100 centímetros de altura y pesa 20 kilos. "Es un tema más universal que representa la problemática del agua, el hambre y la pobreza en el mundo", detalló.



Publicidad



"Yo tengo la convicción que el premio se viene a Ecuador porque mis obras están bien hechas y son espectaculares. 'Juanita', por ejemplo representa nuestra cultura", ilusionó el maestro.

San Antonio de Ibarra, cuna del artista

Villalba es oriundo de San Antonio de Ibarra y su inclinación por el arte nació desde su niñez y en ese entonces se incorporó al taller de escultura de su tío. En el espacio descubrió y perfeccionó sus habilidades y amor por el oficio de la escultura. A los 15 años decidió incursionar por su cuenta propia y dedicarse de lleno a la actividad.

A sus 20 años participó y ganó un importante concurso del área que lo catapultó al reconocimiento público. "Hasta el presidente de esa época fue a ver mis obras en miniatura, que fueron las que presenté. Fue la sensación porque nadie había visto algo así", mencionó.

"Mis padres querían que fuera a la universidad y me enviaban aprender un oficio para no estar en la calle. Así que con mis esculturas me ganaba mi propio dinero; tanto que a los 17 años me compré mi propio auto", recordó Villalba.

En la actualidad cuenta con su taller que ha sido catalogado como el más grande de San Antonio de Ibarra. Su talento, además, lo ha hecho acreedor de varios premios nacionales e internacionales.

¡La mejor de las suertes, maestro!

Lea en otros temas de actualidad:

En video de interés: