"Estoy con COVID y diabetes": El periodista Jonnathan Carrera se encuentra hospitalizado

El periodista ecuatoriano Jonnathan Carrera se contagió de COVID-19 y se encuentra hospitalizado. Su hermano dio a conocer su caso mediante redes sociales el pasado 31 de julio.

"Mi hermano, Jonnathan Carrera, lucha por superar el COVID pero nuestra situación es difícil necesitamos encontrar un hospital urgente tal vez por su trabajo periodístico se contagió salió hace poco. Ayuda"

El periodista se pronunció en redes que se encuentra hospitalizado que tiene COVID-19 y diabetes.

Estoy con covid y diabetes en Biess sur..gracias a todos el cariño..ninguna publicación ha sido pedida por mí..han sido de quienes hicieron de buena fe..gracias a quienes lograron que esté atendido con amabilidad y experticia..a mis hijas hermana amigos familia..a todos un abrazo — Jonnathan Carrera (@jcarreraandrade) August 2, 2020

"No publicó por respeto a los que están igual o peor como me siento o detalles. Puede no sonar bien, todo duele y asusta. El cuerpo, el alma y se llora feo, se llora solo. La gente muere..por favor cuídense, ustedes, su familia, sus amigos".

Lee más

Mira en video

¡Conmovedor! Video de niño ecuatoriano da la vuelta al mundo