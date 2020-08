Florinda Meza reacciona a la noticia de que Chespirito sale del aire

Los fanáticos de Chespirito se encontraron con el sin sabor de que el programa deja de transmitirse en todo el mundo. El problema rige en torno a temas legales entre Grupo Chespirito y Televisa y Florinda Meza se pronunció.

La noticia provocó las críticas de miles de fanáticos que tienen cariño con el programa mexicano que lleva décadas transmitiéndose. Y una de las reacciones más esperadas fue la de Florinda Meza, quien no dudó en pronunciarse a través de sus redes sociales. Así, en Twitter, la actriz hizo énfasis en que esto ocurre en un momento cuando el mundo necesita más diversión.

"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", señaló.

"Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público", continuó.

Y finalizó diciendo que "Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?".

Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años de edad. Incluso después de su partida, sus programas de comedia continuaron reproduciéndose como unos clásicos de la televisión en diversos países del mundo.

Creó personajes como "El Chapulín Colorado", "El Chavo del Ocho", "Dr. Chapatín", entre muchos otros que siempre son recordados por sus fanáticos.

