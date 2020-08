Bucaram se pronuncia tras orden de prisión para sus tres hijos

Jueza dicta prisión preventiva para Abdalá, Jacobo, Mishel Bucaram, hijos de Abdalá Bucaram, Daniel y Noé Salcedo y otras 6 personas de las 15 procesadas por presunta asociación ilícita para la venta irregular de insumos a hospitales de Guayaquil.

La madrugada de este 31 de julio, se dictó la orden de prisión. A la audiencia de formulación de cargos, que duró más de trece horas, no asistieron los acusados, solo sus abogados. Esto debido a que los hermanos Bucaram (Dalo y Mishel) están en Estados Unidos. Por su parte, Jacobo Bucaram se encontraría en Guayaquil, pero se desconoce su ubicación hasta el momento.

Ante la orden de prisión, el expresidente no se quedó en silencio. A través de Twitter, Bucaram se pronunció con indignación. "Se están llevando el país en peso pero para cubrirse le dan boletas de captura a mis hijos con una juez obsecuente. ¿REALMENTE CREEN QUE VAN A DESTRUIR MI FAMILIA? LA VIDA ESTÁ LLENA DE COMIENZOS…CON GRILLETE O SIN GRILLETE LES ROMPERÉ…", señaló Bucaram.

Mis hijos no registran una sola venta al estado, lo dice la Sercop, no están en ninguna compañía vinculada, no son proveedores ni tienen relación con proveedores, pero a todos les da boleta de captura la Romo y Fidel Egas.

— Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) August 1, 2020