Se elimina el toque de queda en semáforo verde y los gimnasios vuelven

En un plan piloto los cantones con semáforo en verde ya no tendrán toque de queda a partir del 01 de agosto. Además los gimnasios podrán reanudar sus actividades, con base a los protocolos aprobados por el COE Nacional y con aprobación de previa reapertura.

Aquí te dejamos todas las restricciones del semáforo verde:

Se elimina el toque de queda.

El 70% de los vehículos particulares circulan de lunes a domingo, conforme al último número de la placa.

Taxis convencionales y ejecutivos, así como el transporte de carga liviana y mixta, circulan todos los días.

Transporte institucional circula todos los días sin restricción de placa cumpliendo con los protocolos emitidos para este fin.

Transporte urbano al 50% de su aforo.

Transporte intraprovincial autorizado, entre cantones con el mismo color.

Transporte interprovincial únicamente, entre cantones en amarillo o verde que han acordado la prestación del servicio a través de sus terminales terrestres.

Restaurantes y centros comerciales se permite la atención al público, con el 50% del aforo permitido.

Plan piloto: Los gimnasios podrán reanudar sus actividades, previamente aprobado por el COE Cantonal, con base a los protocolos aprobados por el COE Nacional.

Se autoriza la realización de velorios con la presencia de 25 personas máximo, en estricto cumplimiento al distanciamiento social y medidas biosanitarias.

Se autoriza el desarrollo de reuniones familiares o ejecutivas con un máximo de 25 personas y en espacios que garanticen el distanciamiento social requerido (2 metros entre personas).

Semáforo verde: movilización vehicular para el mes de agosto

• Lunes, no circulan los vehículos con placas terminadas en: 6, 8 y 0

• Martes, no circulan los vehículos con placas terminadas en: 5, 7 y 9

• Miércoles, no circulan los vehículos con placas terminadas en: 4 y 0

• Jueves, no circulan los vehículos con placas terminadas en: 1, 3 y 9

• Viernes, no circulan los vehículos con placas terminadas en: 2, 6 y 8

• Sábados, no circulan los vehículos con placas terminadas en: 1, 3 y 5

• Domingo, no circulan los vehículos con placas terminadas en: 2, 4 y 7

Resoluciones COE Nacional para agosto

