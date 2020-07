Despega el rover Perseverance con la misión a Marte en busca de rastros de vida antigua

El rover Perseverance, el más grande y sofisticado explorador de Marte jamás construido (un vehículo del tamaño de un coche lleno de cámaras, micrófonos, taladros y láseres) despegó el jueves como parte de un ambicioso proyecto de largo alcance de la NASA para traer las primeras muestras de roca marciana a la Tierra a fin de ser analizadas en busca de evidencia de vida antigua.

La sonda Perseverance de la NASA despegó a bordo de un poderoso cohete Atlas V en el tercer y último lanzamiento del verano a Marte. China y Emiratos Árabes Unidos se adelantaron la semana pasada con sus propias misiones, pero las tres deberían llegar al planeta rojo en febrero después de un viaje de siete meses y 480 millones de kilómetros.

El explorador de seis ruedas impulsado por plutonio perforará el suelo marciano y recolectará pequeñas muestras que llegarán a la Tierra aproximadamente en 2031, en una especie de carrera de relevos interplanetarios que involucra a muchos países. El proyecto sin precedentes incluye múltiples lanzamientos y varias naves espaciales, y costará más de 8.000 millones de dólares.

Además de abordar la cuestión de la vida en Marte, la misión dará lecciones que podrían allanar el camino para la llegada de astronautas a principios de la década de 2030.

“Hay una razón por la que llamamos Perseverance (Perseverancia) a la sonda. Porque ir a Marte es difícil”, dijo el administrador de la NASA Jim Bridenstine justo antes del despegue. “Siempre es difícil. Nunca ha sido fácil. En este caso, es más difícil que nunca porque lo estamos haciendo en medio de una pandemia”.

Weather is looking good for today's launch. #CountdownToMars pic.twitter.com/fsSuDTvrXB

La nave espacial estadounidense tardará siete meses en llegar a Marte tras recorrer 482 millones de kilómetros (300 millones de millas).

Una vez en la superficie, Perseverance buscará evidencia de vida microscópica pasada en el antiguo lecho de un lago, y reunirá las muestras más prometedoras de rocas para que sean recogidas en un futuro. La NASA se ha asociado con la Agencia Espacial Europea para traerlas a la Tierra aproximadamente en 2031.

“No sabemos si existió vida allí o no. Pero sí sabemos que Marte fue habitable en algún momento de su historia”, afirmó Bridenstine el miércoles antes del lanzamiento.

Estados Unidos es el único país que ha logrado colocar una nave sobre la superficie de Marte sin contratiempos. Si todo sale bien en febrero próximo, Perseverance será la novena sonda espacial estadounidense en efectuar una misión en el planeta rojo.

El cohete es del proveedor aeroespacial United Launch Alliance. Esta compañía fabricante de cohetes con sede en Denver y sus predecesoras han transportado todas las sondas de las misiones de la NASA a Marte, comenzando con las Mariner en 1964.

It's almost go time! Our @NASAPersevere rover is set to launch this morning to begin its journey to the Red Planet! 🚀

NASA TV coverage for our #CountdownToMars begins at 7am ET. Watch: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/c1ub1Qg9Qw

— NASA (@NASA) July 30, 2020