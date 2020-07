El regalo que pidió Gabriela Pazmiño por su cumpleaños

View this post on Instagram

Amor de mi vida @gabrielapazminop te amo demasiado mi cielo, hoy en el día de tu cumpleaños quiero que sepas que no solo eres el amor de mi vida, sino que eres mi propia carne, estamos a minutos de quizás ser injustamente involucrados en un proceso penal por odio y persecución, sin embargo mi cielo estamos juntos, como lo prometimos el día que nos casamos, has sido mi compañera en todo momento hoy estás soportando las injusticias solo por ser mi esposa sin embargo aquí estamos felices en el amor De Dios, quiero públicamente pedirte en este día que vuelvas a casarte conmigo mi cielo, te volvería a elegir todas las veces posible y recuerda mi amor “mientras la barca se hundía en la tormenta y todos temían , Jesus dormía” Esa paz hoy nos embarga, y nos da la certeza que al final de la noche Dios lo hará otra vez mi cielo. Te amo que Dios t bendiga y recuerda aquí estaré siempre a tu lado en todo momento, sin temores, porque donde hay amor hay Fe y donde hay Fe no hay temor!!!! Feliz cumpleaños mi amor!!!!!