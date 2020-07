Asambleístas y funcionarios públicos justifican su carné de discapacidad entre lágrimas

Tres asambleístas y tres funcionarios públicos dieron sus razones entre lágrimas y largas exposiciones, las condiciones de su salud para usar su carné de discapacidad. Todos hablaron de sus cuadros clínicos.

La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional escuchó las declaraciones de los funcionarios. Esto, tras denuncias públicas de las irregularidades en la emisión de carnés de discapacidad que involucraría a políticos, funcionarios, familiares de estos y deportistas.

Aquí un fragmento de la justificación de cada funcionario público:

El asambleísta Israel Cruz (Cambio 62): mencionó que su carné de discapacidad lo tramitó en el 2011 y que actuó apegado a la Ley. Mencionó que su enfermedad es irreversible y que jamás ha comprado vehículos sin aranceles ni mucho menos de alta gama.

La asambleísta Marcia Arregui (AP): Se le quebró la voz cuando narró su condición de salud porque manifestó que ella siempre quiso mantener en reserva debido a sus hijos. Agregó que su grado de discapacidad no es visible, pero que tiene uno de los peores diagnósticos en lo que tiene que ver en enfermedades del corazón. Dijo que está dispuesta a someterse a una recalificación de su discapacidad. "El carné jamás importó ni un alfiler y tampoco me he beneficiado de eliminación de impuestos", dijo. Comentó que el trámite para obtenerlo duró 11 meses y lo obtuvo en el 2017. Enfatizó que jamás pagó ni aplicó influencia para obtener el carné en el cantón Ventana (Los Ríos).

Asambleísta Fabricio Villamar: no respondió a la Comisión que investiga el caso sobre la fecha y el tiempo que le llevó obtener el carné de discapacidad. Tras varias insistencias dijo que para no cometer errores está esperando la información oficial del Ministerio de Salud sobre su proceso de otorgamiento del carné y les recordó que los informes relativos a salud cuentan con protección constitucional por tratarse de derechos personalísimos.

El veedor Stalin Basantes: sacó su carné y lo expuso a la Comisión para indicarle a Villamar que no es necesario esperar al Ministerio de Salud y que la fecha de expedición consta en la credencial, pero tampoco dio resultado.

Lo único que mencionó Villamar fue que su carné de discapacidad nunca fue utilizado para el cálculo del monto de la pensión alimenticia de su hijo, y que no es moroso de pensiones.

Presidenta del Consejo de Educación Superior (CES), Catalina Vélez: dijo que su carné lo obtuvo en el 2012 y que no se benefició de ninguna importación de vehículos. Su uso se ha limitado para la adquisición de pasajes aéreos.

Juan DeHowitt, director general del Centro de Inteligencia Estratégica: dijo que obtuvo su carné en tres meses pero no lo ha usado para importar vehículos de lujo. Dijo que el corto tiempo fue porque presentó todos los requisitos.

Rector de la Universidad de Guayaquil, Roberto Passailaigue: dijo que su carné lo obtuvo en el 2017 y se demoró seis meses en conseguirlo. Dijo que lo obtuvo cuando no era funcionario público y no pagó un dinero extra. Dijo que en octubre del 2018 hizo el trámite para la importación de una camioneta, pero que recién fue aprobado en enero del 2019, cuando ya era interventor de la Universidad de Guayaquil.

