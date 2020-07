Nuevas especies de moscas son nombradas como personajes de Marvel

La agencia CSIRO, del gobierno federal de Australia, anunció en las últimas horas el descubrimiento de 165 especies de moscas. La agencia aprovechó la oportunidad para bautizar a cinco insectos con los nombres de populares personajes de Marvel.

El doctor Bryan Lessard, entomólogo de CSIRO, explicó que estas especies son invisibles para la ciencia debido a su rareza. Por esto, dentro del equipo decidieron darle un poco de diversión para identificarla.

“Nombrar una especie es el primer paso para entender esa especie“, mencionó Lessard.

El primer nombre presentado por la entidad fue la mosca Stan Lee, bautizada así por sus marcas características que se parecen a las gafas de sol y el bigote blanco del titán del cómic.

The Deadpool fly is among the all-star cast that are the 165 new species our superheroes at the National Research Collections Australian have named this year. 🐜 https://t.co/h9Guk9RkMk

— CSIRO (@CSIRO) July 29, 2020