30 de julio: El Día Internacional de la Amistad se celebra con más momentos, más amigos

El Día Internacional de la Amistad se recuerda el 30 de julio, y la mejor manera de disfrutarlo es entre amigos.

Ya no hay obstáculos, pues sea de forma presencial, guardando la distancia, o vía on line podemos estar cerca de esos seres que cada uno eligió para vivir experiencias que nos harán crecer como personas.

Tener amigos también es sinónimo de ser feliz. Y en ese caso, según el Ranking World Happiness Report 2019, Ecuador ocupa el puesto 50.

ECUADOR ES UN PAÍS DE GENTE FELIZ

Los ecuatorianos son más felices que los coreanos, japoneses, chinos, rusos y peruanos, según ese ranking.

El especialista José Luís Zaccagnini, experto en psicología positiva, aporta algunas razones tentativas. En primer lugar, dice:

“somos animales sociales y, por tanto, nos sentimos mucho mejor por el mero hecho de estar próximos a otros seres humanos”.

En segundo lugar, “varias necesidades humanas fundamentales, como las relaciones sexuales o afectivas, la comunicación o la auto-imagen, dependen de forma crucial de las relaciones afectivas con otras personas”.

Y, por último, “los seres humanos somos seres ‘para los demás’, es decir que, en última instancia, solo podemos encontrar sentido a la vida en base a nuestras relaciones de amistad”.

Los amigos también comparten sus gustos y marcas

Los buenos amigos también juegan un papel importante a la hora del consumo. De hecho, los pensamientos y hábitos del consumidor han cambiado.

Santiago Casas, Gerente de Biela, considera que cuando las personas se conectan con las cualidades, los valores y las características de la personalidad de una marca, encuentran un sentido que va más allá de lo funcional o del simple consumo de ese producto o servicio.

En ese sentido, Biela es una marca que busca que sus consumidores se conecten emocionalmente, entiende la importancia del valor de la amistad.

“Una Biela es el perfecto acompañante para vivir buenos momentos entre amigos, siempre bajo los criterios de un consumo responsable”, comparte Santiago Casas, Gerente de Biela.



Y es que las emociones son el motor que mueve a la sociedad, las que humanizan al ser humano.

Una marca que transmite emociones va más allá de dar un servicio, conecta a personas con otras personas que comparten los mismos valores.

“Día a día construimos relaciones”

Martha Pine, creadora del ‘Blog de Martha’, nos entrega una reflexión sobre ‘Las relaciones más importantes de la vida’.

“El crecimiento estudiantil, profesional y académico siempre ha sido importante.

Pero, ¿qué pasa con el crecimiento personal? Cada paso que das con respecto a la forma en la que te relacionas con quienes te rodean también marcan los momentos de tu vida.

En esta ocasión, trataremos sobre 3 vínculos indispensables que son la base emocional para una vida más plena”.

La relación con los amigos

—Las emociones, el trato y lo que piensas de quienes te rodean también influye en tu ser. Si lo que sientes hacia los demás es algo parecido al odio, la envidia o la ira, esas emociones repercutirán en tu vida. Por otro lado, si tus sentimientos son de alegría, gratitud y amor, esto mejorará tus relaciones con los demás.

¿Alguna vez te ha pasado que piensas ser experto en ocultar tus sentimientos, pero alguien más lo nota?

La relación con uno mismo

—Si no te amas, respetas y cuidas a ti mismo, ¿cómo lo harás con los demás? Es sencillo: si tu no crees en ti mismo, nadie más lo hará. No solo es importante formarnos académicamente o ejercitar nuestro cuerpo, también es clave ver hacia adentro, en nuestro corazón. Desde ahí nace la perspectiva que tenemos de la vida.

La relación con lo inmaterial

—Ahora vamos más allá del cuerpo y lo material, donde queda el núcleo de nuestro ser. Es ahí donde siempre encontrarás a tu espíritu. Cada persona tiene diferentes creencias, ya sea en un ser omnipotente como Dios, o en algo más terrenal como las leyes del universo. Sea cual sea tu creencia, nunca se debe dejar a un lado la parte espiritual de tu ser.

EL DATO:

90% de los clientes tiene muy en cuenta la opinión de sus amigos antes de comprar.

29% de los amigos decide celebrar este día disfrutando de una buena comida y bebida, según el estudio “La celebración del amor y la amistad”.

17% amigos decide mandar regalos. Es decir, 2 de cada 10 personas. Entre los regalos más enviados están los chocolates.

6% va al cine. Ahora es limitado el aforo del cine, sin embargo, hay amigos que disfrutan de ir al cine juntos.

4% elige enviar flores hasta la casa de los seres que más que quieren.